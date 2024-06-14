Каждый год по 20 млн долларов США: что было построено в ЗКО на деньги недропользователя

С 1998 года компания КПО б.в. ежегодно выделяет 20 миллионов долларов на строительство социально-инфраструктурных объектов в области.

Из ответа акимата ЗКО на запрос редакции следует, что в 2018 году компания дополнительно выделила 50 миллионов долларов, в 2021 году - 7,7 миллиона долларов дополнительно. На 2023-2025 годы КПО дополнительно выделены 82,4 миллиарда тенге на реализацию социальных и инфраструктурных проектов.

По данным акимата ЗКО, в этом году за счет компании будут построены два физкультурно-оздоровительных комплекса в селах Таскала и Казталовка, а также две малокомплектные школы в селах Жарсуат и Саралжын. Кроме того, запланирована модернизация больницы в городе Аксай и создание профессионального учебного центра.

— Ежегодно финансирование направляется в сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта, ЖКХ и на развитие инфраструктуры. В 2024 году за счёт средств компании в Уральске планируется капитальный ремонт общеобразовательных школ № 9 и № 17, а также Областной казахской специализированной школы-интернат № 11. Предполагается отремонтировать детскую музыкальную школу имени Дины Нурпеисовой, ДК молодёжи и ДК в посёлке Деркул. Самыми успешными проектами в Уральске можно считать многофункциональный Дворец культуры «Атамекен», реконструкцию автомобильной дороги по улице Шолохова, реконструкцию международного аэропорта и строительство дома искусств имени Кадыр Мырза Али. Также это строительство 13 малокомплектных школ, двух физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Чапаево и Тайпак, а также здания визит-центра «Хан Орда» Бокейординского района. В прошлом году компания начала строительство школы на 108 мест в селе Жарсуат, завершение которой планируется в 2024 году", — рассказали в областном акимате.

Также чиновники отметили, что все социальные проекты реализуются местными компаниями, а КПО б.в. ведет процесс от закупок до передачи проектов в коммунальную собственность. Список проектов, которые предстоит реализовать в течение года, обговаривается с акиматом области.

За все время в Бурлинском районе компания построила 26 объектов на общую сумму 17,9 миллиарда тенге. Так, в Аксае были построены два жилых дома по 153 квартиры и один 100-квартирный дом в микрорайоне Аралтал. На 2023-2025 годы на развитие района выделено 21,5 миллиарда тенге.

Карачагана́к Петро́леум Опере́йтинг Б. В. — консорциум компаний, объединившихся для реализации Карачаганакского проекта по развитию нефтяной отрасли Казахстана. Компания является оператором одного из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений в мире.

После передачи части акций национальной компании Казахстана доли распределены следующим образом:

Royal Dutch Shell plc («Роял Датч Шелл плс») (Нидерланды, Великобритания) — 29,25 %;

Eni (Италия) — 29,25 %;

«Шеврон» (США) — 18 %;

«Лукойл» (Россия) — 13,5 %;

«КазМунайГаз» (Казахстан) — 10 %.

КПО осуществляет свою деятельность в соответствии с Окончательным соглашением о разделе продукции (ОСРП), подписанным партнёрами по международному консорциуму с правительством Казахстана в ноябре 1997 года. По условиям соглашения, КПО будет осуществлять управление Карачаганакским проектом в период до 2038 года. По условиям ОСРП, подписанного в 1997 году, никакие новые налоги и сборы на его участников не распространяются.

(Из Википедии)