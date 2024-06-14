В Казахстане обитает более 270 видов саранчевых насекомых, из которых 10-15 видов являются опасными вредителями зерновых, овощных культур, пастбищ и сенкостных угодий. Наиболее опасными и вредоносными являются стадные виды саранчевых.

По подсчетам республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов, по области запланировали химическую обработку от стадной саранчи на 113,5 тысячах гектаров земель. Работу начали с 21 мая этого года. Об этом сообщил руководитель управления сельского хозяйства ЗКО Рустем Зулкешев.

В данный момент специалисты обрабатывают поля от личинок саранчи итальянского пруса в Бокейординском, Жангалинском, Жанибекском, Каратобинском, Сырымском, Теректинском, Шынгырлауском районах и в селе Круглоозерное. На 69,3 тысячах гектарах химическую обработку проводят на 2 небольших самолета, семь единиц поверхностных вентиляторных опрыскивателей и четыре единицы аэрозольных газогенераторов.

Против стадных саранчевых за счет республиканского бюджета используются такие инсектициды как «Карат Супер», «Тиаметрин», «Гуансяо», «Эсперо», «Койро», «Диурон». При обследовании обработанных территории выяснилось, что личинки саранчи погибли. Рустем Зулкашев заверил, что работа в этом направлении продолжается.

Химическую обработку от саранчи на полях ЗКО проводят ТОО «Магтоксин» и ТОО «АгроСЛА».

Что касается нестадных саранчевых, то по области площадь обрабатываемой территории составляет 95,84 тысяч гектаров земель. Средства в 551 миллион тенге выделяются из областного бюджета.

– В данный момент подрядные организации ТОО «Магтоксин» и ТОО «ЗапКазФумигация» направили свою технику в Акжайыкской район и район Байтерек. По данным специалистов республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов, сейчас личинки не стадных видов саранчи активизировались в Акжайыкском, Жанибекском, Таскалинском, Шынгырлауском, Теректинском, Бокейординском, Бурлинском, Казталовском, Сырымском районах и в районе Байтерек. Обследовано 10 700 гектаров земель. Наибольшее скопление наблюдается в Акжайыкском районе и в районе Байтерек. Для химической обработки туда направлена дополнительная техника, - отметил Рустем Зулкашев.

Эффективность проделанной работы на полях будет изучать специально созданная комиссия. В её состав вошли акимы сельских округов, специалисты отдела земельных отношений, центра методических прогнозов.