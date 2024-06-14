Курбан-байрам - один из главных мусульманских праздников. В этом году казахстанцы начнут празднование 16 июня, и оно продлится до 19 июня.

В Курбан-айт приносят жертвоприношения по случаю окончания хаджа (паломничества мусульман к священным местам в Мекку). Мясо жертвенного животного раздают нуждающимся.

На рынке «Ел-Ырысы» есть несколько загонов, в каждом из которых находится по несколько десятков баранов. Сейчас цена за одного маленького барашка составляет 50 тысяч тенге, включая услуги по разделке животного, опаливанию головы, мытью кишок и упаковке в пакет. Средний по размеру баран обойдется в 63 тысячи тенге, но если вы приносите жертву сами, цена снижается до 60 тысяч тенге. Цена за крупного барашка варьируется от 80 до 120 тысяч тенге. Также на рынке продаются телки, их цена варьируется от 350 до 500 тысяч тенге. Жертвенных животных можно найти также на сайтах объявлений. Цены на молодых барашков там начинаются от 36 тысяч тенге и доходят до 60 тысяч.

Кроме того, жертвоприношение можно сделать онлайн. Так, совершить добрый поступок можно через сайт kurban2024.kz, который будет работать до 18 июня включительно. На этом веб-ресурсе доступна опция оплаты туши жертвенного животного. Стоимость годовалого барана начинается от 70 тысяч тенге, а крупного рогатого скота - лошади, коровы, верблюда - от 350 до 600 тысяч тенге. Если это слишком дорого, оплатить можно только одну из семи частей животного.

На этом же сайте можно подать заявку на то, чтобы получить мясо. Для этого нужно будет прикрепить справку о том, что вы действительно нуждаетесь в помощи.