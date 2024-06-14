На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе завершилась реконструкция механических очистных сооружений (МОС) сточных вод закрытого типа. В конце мая комплекс запущен на полную мощность.

Ожидается, что после реконструкции производительность системы очистки вырастет в два раза — до 1 000 кубометров в час, объем переработки нефтяного шлама составит в среднем 12 000 кубометров в месяц.

Запуск новых МОС позволит повысить эффективность степени очистки и достичь нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС) по содержанию нефтепродуктов и взвешенных веществ в стоках, направляемых далее на блок биологической очистки.

На обновленных МОС внедрены современные технологические процессы и оборудования закрытого типа, которые обеспечивают высококачественное очищение стоков и позволяют минимизировать выделение вредных веществ в атмосферу.





Напомним, что реконструкция очистных сооружений проведена в рамках реализации экологического проекта Tazalyq, финансируемый за счет заемных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).