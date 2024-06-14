На официальной странице полиции Бурлинского района в сообщается, что за 10 дней оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" было раскрыто восемь преступлений.

Стражи порядка проверили 368 человек, стоящих на учете в органах внутренних дел РК. Выявили около 212 административных нарушений, пять из которых мелкое хулиганство и 68 распитие алкогольных напитков или появления нетрезвым в общественном месте.

— За управление автотранспортом в состоянии опьянения установлены семь водителей, 64 пешехода нарушили ПДД. Выявлен один факт незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. Работа в данном направлении проводится на постоянной основе, — сообщается на странице районной полиции.

Согласно данным полиции, в центр временной адаптации и интоксикации помещены 37 человек. Еще 27 человек проживали на территории области без регистрации. За семейно-бытовые нарушения привлечены два человека. Пять несовершеннолетних были пойманы в ночное время в увеселительных заведениях и все дома без сопровождения взрослых.







