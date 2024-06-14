14 июня ФК «Акжайык» на своем поле принимал команду из Семея. Несмотря на жаркий день желающих поддержать местную команду было немало. На 39-ой минуте игры из-за двух предупреждений поле покинул игрок ФК «Алтай» Жаннур Кукеев. Первый тайм закончился ничьей.

Однако во втором тайме несмотря на преимущество в количестве подопечные Артура Авакянца пропустили два гола в свои ворота. Мяч в ворота ФК «Акжайык» забили Айдын Металлов и Илья Лапшин. Несмотря на приложенные усилия и несколько опасных моментов местная команда не смогла сравнить счет. Матч закончился со счетом 0:2 в пользу гостей.

– Где игра? Когда начнете побеждать? - кричали болельщики с трибун.

Напомним, в конце прошлого месяца ФК «Акжайык» сменил главного тренера. Вместо Куаныша Каракулова пришел Артур Авакянц. Однако первый же матч с новым тренером команда проиграла со счетом 9:0.