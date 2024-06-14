По данным «Казгидромета», 14 июня на западе и юге ЗКО ожидается гроза. На севере и в центре региона сохраняется высокая пожарная опасность.
- В Уральске ожидается дождь с грозой. В дневное время температура воздуха составит +34..+36 градусов, ночью похолодает до +20..+22 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
- В Атырау синоптики прогнозируют переменную облачность. Днём будет +35..+37 градусов, ночью +25..+27 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Актобе ожидается переменная облачность. Днём ожидается до +35..+37 градусов. Ночью похолодает до +20..+22 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
- В Актау — малооблачно Днём столбики термометра покажут +34..+36 градусов, ночью опустятся до +24..+26 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.