Студенты КазНИТУ им. К. И. Сатпаева успешно защитили свои дипломные проекты, посвященные модернизации и оптимизации производственных процессов на автомобильном заводе Allur

Для команды Высшей инженерной школы Allur University в среду, 12 июня, был очень важный и ответственный день: у студентов, которые работают на заводе в рамках дуальной системы обучения – одной из актуальных программ Allur University – прошла защита ВКР.

Среди членов комиссии, помимо профессорско-преподавательского состава Satbayev University, были и представители завода Allur – Геннадий ЛИСКУН, начальник Управления производства техники Allur-2, Жандарбек АЙТУАРОВ, мастер участка комплектации цеха сборки автомобилей KIA, и Сания ИМЕНТАЕВА, начальник Высшей инженерной школы.

Опыт работы на реальном производстве оказал положительное влияние на подготовку студентов: они хорошо разбираются в материале и могут с легкостью применять полученные знания на практике. В своих проектах они предложили инновационные решения для оптимизации процессов на производстве, что демонстрирует их глубокие знания и креативный подход к решению реальных рабочих задач. Чертежи, конструирование деталей механизмов, расчет финансово-экономических показателей – всё это ребята делали самостоятельно.

Например, студенты специальности «Эксплуатационно-сервисная инженерия» Арслан Байдаулетов и Роман Иванчишин разработали модернизированное оборудование поста для цеха сборки автомобилей Kia, где они проходили производственную практику, а Әмірхан Аманжолов в своем проекте предложил решение оптимизации процесса сборки.

Allur University курирует программу дуального обучения с 2015 года. Ежегодно производственную практику на автомобильном заводе Allur проходят более 500 студентов. С 2021 года Allur University сотрудничает с ведущим национальным вузом Республики Казахстан – Satbayev University. В прошлом году Абылай Кожикенов и Айдар Рахымберді, студенты данного университета, так же успешно защитили свои проекты и в настоящее время занимают должности инженеров в отделах локализации и качества завода Allur.

Желаем нашим талантливым будущим инженерам реализации своего потенциала и покорения новых высот и достижений. Мы не просто уверены – мы знаем точно, что на сегодняшний день в Казахстане есть квалифицированные специалисты, обладающие не только базовыми знаниями в сфере машиностроения, но и умеющие находить эффективные решения в критических ситуациях, брать на себя ответственность и работать в команде.