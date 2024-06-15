В Казахстане ввели временный запрет на вывоз сахара, который будет действовать до 31 августа 2024 года. Экспортировать сладкий продукт нельзя и в страны Евразийского экономического союза.

– Запрет не распространяется в отношении международного транзита сахара через территорию РК, а также перемещения сахара с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию Республики Казахстан, - сообщили в ведомстве.

Приказ вступил в силу с 14 июня этого года.

Стоить отметить, что в летний период отмечается рост потребления сахара на внутреннем рынке как со стороны населения, так и со стороны индустриальных потребителей. В этой связи, временный запрет на вывоз сахара введен для обеспечения внутреннего рынка и исключения его реэкспорта.

При этом в минсельхозе заверели, что в настоящее время имеющихся запасов сахара в стране достаточно для обеспечения спроса до нового урожая сахарной свеклы. Кроме того, отечественные сахарные заводы ввозят тростниковый сырец из третьих стран для производства сахара.

Напоминаем, что в рамках ЕЭК для Республики Казахстан на текущий год согласована квота на беспошлинный ввоз сахара-сырца в объеме 300 тысяч тонн.