В Западно-Казахстанской области провели рейд по предотвращению незаконного оборота наркотиков, сообщает Polisia.kz.

Так, серию рейдовых мероприятий организовало управление по противодействию наркопреступности, центр кинологической службы и сотрудники патрульной полиции. Мобильная группа провела проверки на одной из важных автодорог региона — трассе Самара–Шымкент.

Основной целью мероприятия является предотвращение незаконного оборота наркотических средств, усиление борьбы с наркопреступностью и пресечение данных преступных деяний.

Во время рейда проверены автотранспортные средства, в том числе грузовики, с использованием служебных собак. Кинологический центр активно применял служебных собак для обнаружения наркотических веществ. Стражи порядка тщательно проверили документы транспортных средств и грузы. В Западно-Казахстанской области такие оперативно-профилактические мероприятия будут проводиться на постоянной основе, усиливая борьбу с наркотическими преступлениями.