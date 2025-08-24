В первом полугодии в стану ввезли около 41 тысячи тонн шоколадной продукции.

По данным аналитиков Data Hub, в первом полугодии 2025 года в страну ввезли шоколад и продукты с какао на 203,5 миллионов долларов США. Это на треть больше, чем год назад, и стало рекордом как минимум с 2015 года. В эту категорию входят не только плитки и батончики (с начинкой и без), но и конфеты, шоколадная глазурь, а также готовые смеси для напитков с какао.

Количество импорта почти не изменилось — около 41 тысяча тонн, как и год назад. А вот деньги выросли: значит, стали завозить более дорогую продукцию. Больше всего прибавили именно шоколадки, батончики и конфеты. Что касается стран-поставщиков, то лидером ожидаемо остаётся Россия — она занимает 68% по объёмам и 58% по стоимости. На втором месте Украина (11% и 15%), затем Турция (8% и 9%).



