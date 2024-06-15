Девятого июня родственники сообщили в полицию о пропаже 55-летней жительницы Актобе. По данным заместителя начальника регионального ДП Галыма Байжанова, женщина выехала на авторынок, чтобы продать машину и пропала без вести.

– По данному обращению незамедлительно поднят личный состав по тревоге, организованы оперативно-поисковые мероприятия. В связи с наличием признаков состава преступлении, зарегистрированы и начаты досудебные расследования по статьям 99, 192 УК РК - это разбойного нападения, сопряженного с убийством, - рассказал Галым Байжанов.

По горячим следам стражи порядка установили подозреваемого. В его гараже найдена похищенная машина. Мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания. Прочесывая окраины города полицейские нашли труп несчастной. На теле женщины были явные признаки насильственной смерти.

По делу назначены экспертизы, проводятся следственные действия. Расследование находится на контроле начальника департамента полиции.