Департамент юстиции совместно с прокуратурой области и частными судебными исполнителями выявили 14 должников по алиментам, которые делали ставки в букмекерских конторах на общую сумму более 30 миллионов тенге.

Они направили в правоохранительные органы представления, чтобы привлечь должников к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов.

– В ситуации, когда должники по алиментам тратят значительные суммы на ставки в букмекерских конторах, будут применяться самые жёсткие меры для защиты интересов детей. Судебные исполнители продолжают активно работать над выявлением и пресечением подобных нарушений. Каждый выявленный случай — это шаг к более справедливому и ответственному обществу. Родители должны помнить, что их первоочередной обязанностью является забота о своих детях, а не погоня за азартом и риском, - сообщили в департаменте юстиции.

Ранее аналогичные случаи вывили в Актюбинской области. Там злостный неплательщик алиментов проиграл на ставках пять миллионов тенге.