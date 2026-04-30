Обязательный наркоскрининг станет ежегодным, но коснется не всех сотрудников.

В Казахстане вводят обязательную проверку госслужащих на употребление наркотических и психотропных веществ. О деталях новой нормы, обсуждаемой в рамках изменений в законодательство о госслужбе, стало известно на заседании сената.

Как пояснил заместитель председателя Агентства по делам госслужбы (АДГС) Салауат Муксимов, обязательный наркоскрининг станет ежегодным, но коснется не всех сотрудников.

Согласно законопроекту, регулярное тестирование затронет две основные группы:

Руководящее звено: все госслужащие, у которых в подчинении есть другие сотрудники. Специфические категории: сотрудники, чьи обязанности связаны с особыми условиями работы. Окончательный список таких должностей определит глава конкретного госоргана.

- Подпадают лица, занимающие руководящую должность, то есть те, которые имеют в подчинении других служащих, а также факультативные основания, то есть те основания, которые в зависимости от характера и содержания должностных обязанностей определяются руководителем госоргана. Например, работа с государственными секретами. Наркоскрининг и обязательное проведение его на ежегодной основе - это новелла представленного закона, - уточнил Салауат Муксимов.

В Агентстве подчеркивают, что такая мера - это не просто формальность, а способ очистки рядов и повышения престижа власти. По словам спикера, любые ограничения на госслужбе должны быть направлены на повышение эффективности госуправления и доверия со стороны граждан.

- Вопросы по обеспечению безупречной репутации и чистоты рядов на государственной службе диктуются законно обоснованными целями, - подчеркнул зампредседателя АДГС.

Наркоскрининг на ежегодной основе является абсолютной новеллой для казахстанского законодательства. Ожидается, что это поможет минимизировать риски злоупотреблений и гарантировать адекватность тех, кто принимает важные государственные решения.