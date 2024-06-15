Как сообщили в оперативном штабе ЧС Атырауской области, раннеспелые огурцы уже собраны и выставлены на продажу в местных торговых точках. Заместитель акима Индерского района Асет Оразгалиев отметил, что в районе весной было засеяно 800 гектаров земли.

— В том числе это овощи и бахчевые культуры. Кроме того, в целях защиты посевных площадей от нашествия саранчи было запланировано проведение химической обработки растений на площади 5 500 гектар. С 5 по 12 июня были проведены работы по дезинфекции посевных площадей. В настоящее время ситуация на полях стабильная, — рассказал Асет Оразгалиев.

На 14 июня уровень Урала в Индерском районе составил 847 сантиметров при критической отметке в 845 сантиметров.