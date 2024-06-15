— Общий уровень безработицы составляет 4,8%, а уровень безработицы среди молодежи 3,6%. Есть проект по временной занятости безработных без специальной квалификации и студентов и школьников во внеучебное время «Общественные рабочие места». Мера позволяет трудоустроится до 12 месяцев, где заработная плата составляет 26 МРП (95 992 тенге). На сегодняшний день по проекту направили более двух тысяч человек, — пояснил Бакберген Абуов.

Руководитель управления координации занятости и социальных программ ЗКО Бакберген Абуов рассказал, что по итогам I квартала этого года численность экономически активного населения по области составила 353 147 человек, из них трудоустроили 336 062 человек и 17 085 безработных.По словам спикера имеются социальные рабочие места, где безработных трудоустраивают путём субсидирования 35% их месячной заработной платы сроком на 12 месяцев.