В пресс-службе областного суда сообщили, что мужчина находясь в здании филиала ГК НАО «Правительство для граждан по ЗКО» села Переметное, вел себя агрессивно, ногами бил двери кабинетов. Кроме этого он в присутствии посторонних нецензурно бранился в адрес двух сотрудниц организации, тем самым выразил неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок и спокойствие людей.

Сам мужчина вину в содеянном признал. Свое поведение мотивировал тем, что не был удовлетворен результатом рассмотрения обращения. Однако в последствии понял, что вины сотрудников учреждения нет, раскаялся и попросил прощения у потерпевших.

Рассмотрев дело суд постановил признать его виновным в мелком хулиганстве и назначил ему штраф в 73 840 тенге.

Постановление не вступило в законную силу.