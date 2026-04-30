Схема на слабослышащих: казахстанцев заподозрили в крупной афере в Кыргызстане

Граждан Казахстана подозревают в причастности к масштабной мошеннической схеме в Кыргызстан, жертвами которой стали десятки людей с нарушениями слуха, сообщает Mgorod News со ссылкой на телеграм-канал ZTB.

Как сообщили депутаты Жогорку Кенеш, в период с 2023 по 2025 год более 30 человек потеряли свыше 20 млн сомов (более 100 млн тенге). Злоумышленники выдавали себя за продавцов недвижимости и предлагали квартиры по заниженным ценам. После перевода денег средства исчезали и, по предварительным данным, выводились за границу.

Отмечается, что мошенники целенаправленно работали с людьми с нарушениями слуха, рассчитывая на их уязвимость и ограниченный доступ к юридической защите.

Долгое время пострадавшие не понимали, что стали жертвами одной схемы, и даже подавали заявления друг на друга. Лишь позже выяснилось, что все случаи связаны между собой.

На данный момент в Кыргызстане задержаны только посредники. Организаторы схемы пока не установлены.