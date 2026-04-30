Ранее майнинг криптовалют в Казахстане оставался вне полноценного государственного контроля, поэтому заниматься им мог почти кто угодно. Сейчас правила игры существенно изменились: появились множество законов, касающихся майнинга и оборота криптовалют.

Те, кого интересует курс биткоина , нередко рассматривают и возможность его майнинга. Важно не только иметь достаточно дорогое оборудование, но и двигаться в рамках правового поля.

Прогресс в легализации

Настоящий бум на майнинг в Казахстане наблюдался в 2020 году. Страна стала привлекательной по причине недорогой электроэнергии и запрета оборота крипты в соседнем Китае. В 2021-22 году в РК добывалось до 18% валюты в мире.

В 2022 году такое положение вещей привело к энергетическому кризису. Правительство отключало майнинговые-фермы, была введена обязательная отчетность на оборудование и установлены строгие квоты на электричество.

От ужесточения правительство перешло к введению налогов и лицензированию. В 2023 году майнинг стал лицензируемой деятельностью. Желающие заниматься этой деятельностью должны получить одну из лицензий: для владельцев оборудования и для тех, кто арендует ЦОД. Также введен налог, привязанный к стоимости электроэнергии.

Сейчас в Казахстане работает 84 лицензированных субъекта, а оборот криптовалют с ноября 2025 года разрешен на всей территории страны. Правительство разработало четкую сетку налогов, которые зависят от объемов энергопотребления. Введены обязательства по уплате подоходного налога при реализации добытых цифровых активов.

Основные проблемы

Несмотря на совершенствование законодательство, некоторые проблемы еще предстоит решить. Среди них:

дефицит электроэнергии;

бюрократия;

серый майнинг;

отток капитала.

Ключевой преградой для майнинга является энергетический дефицит. Правительство ограничивает подачу электроэнергии фермам в пиковые часы, чтобы избежать веерных отключений в жилом секторе. Например, небольшая домашняя установка на 6-8 видеокарт потребляет до 50 кВт в сутки, а мощная ферма в десятки раз больше. В жаркую погоду потребление возрастает на 10-20%.

Процесс регистрации затягивается на этапе получения договора с поставщиком электроэнергии. Причем речь идет о нескольких месяцах. Рекомендуется начинать переговоры с поставщиком за 1-1,5 месяца до подачи заявки на лицензию.

Несмотря на все усилия правительства, пресечения незаконной добычи, конфискацию оборудования, серый майнинг никуда не делся. Это явление создает дополнительную нагрузку на энергосети.

Отток капитала связан с ужесточением позиции правительства, касающегося майнинга. Новые требования и рост тарифов на электричество привели к потери Казахстаном международных майнеров. Они предпочли более стабильные условия в других юрисдикциях.

Но, несмотря на имеющиеся проблемы, добыча криптовалют в стране продолжается. Некоторые компании строят собственные электростанции, продавая избыток электричества.

Параллельно интерес к крипторынку поддерживают крупные международные платформы, такие как Binance, хотя сама инфраструктура майнинга и работа криптобирж остаются разными направлениями.

Таким образом, рынок криптовалют в Казахстане переживает этап перестройки. Майнинг уже не развивается так свободно, как раньше, но отрасль не исчезает и постепенно приспосабливается к новым условиям.



