Законодательство Республики Казахстан предоставляет заемщикам действенные инструменты для урегулирования задолженности до обращения в суд, пишет Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Как предотвратить просрочку?
Для снижения риска возникновения задолженности заемщикам рекомендуется:
заранее планировать личный и семейный бюджет с учетом обязательных платежей;
регулярно отслеживать график погашения кредита и уведомления откредитора;
при первых признаках финансовых затруднений незамедлительно обращаться в банк или микрофинансовую организацию.
Что делать при возникновении просрочки?
В случае пропуска платежа кредитор обязан уведомить заемщика в течение 10 календарных дней с момента наступления просрочки с указанием суммы задолженности возможных последствий непогашения займа и права обратиться к кредитору за изменением условий займа.
Заемщик вправе обратиться в банк или МФО с заявлением о реструктуризации долга, указав причины финансовых трудностей и предлагаемые варианты изменения условий займа. Финансовая организация обязана рассмотреть обращение в срок до 15 календарных дней и вправе предложить возможные решения.
Возможные варианты реструктуризации
Кредитором могут быть предложены следующие меры:
предоставление отсрочки платежей;
увеличение срока кредита для снижения ежемесячной нагрузки;
снижение процентной ставки;
списание части штрафов и пеней;
самостоятельная продажа залогового имущества заемщиком.
Важно: банки и микрофинансовые организации не вправе взимать плату за рассмотрение заявления о реструктуризации задолженности.
Если кредитор отказал?
В Казахстане действует единый порядок досудебного урегулирования просроченной задолженности, направленный на защиту прав заемщиков и снижение числа судебных споров.
В случае отказа в реструктуризации заемщик вправе обратиться:
к банковскому омбудсману по банковским кредитам;
к микрофинансовому омбудсману по займам МФО.
Какими могут быть последствия при наличии задолженности?
При отсутствии действий со стороны заемщика кредитор вправе:
передать задолженность коллекторам (при просрочке менее 90 дней);
обратиться в суд, после чего взыскание осуществляется частным судебным исполнителем.
В рамках исполнительного производства возможны арест банковских счетов и имущества, удержание из официального дохода, временное ограничение на выезд за пределы страны.
Агентство призывает граждан ответственно оценивать свои финансовые возможности при оформлении кредитов и своевременно использовать предусмотренные законодательством механизмы поддержки при возникновении трудностей. Своевременное обращение к кредитору и конструктивный диалог позволят предотвратить рост проблемной задолженности, судебные разбирательства и принудительное взыскание.