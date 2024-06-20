Взрыв в двухэтажном кафе Rizyq на улице Сырыма Датова произошел около 02:00 четвертого января. От хлопка газовоздушной смеси здание кафе обрушилось и начался пожар. В огне погибли три человека и еще шесть получили сильные ожоги.

На скамье подсудимых арендатор кафе Rizyq 34-летний Мендибек Уалиев. Его обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 292 УК РК “Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”. Ранее адвокат подсудимого Тамара Сарсенова просила отпустить её подзащитного под домашний арест. Но суд в ходатайстве отказал. Кроме того, адвокат попросила привлечь к ответственности лиц, которые пользовались и заправляли газовый баллон, из-за которого произошел хлопок. Со слов Сарсеновой, свидетели говорили, что газовые баллоны заправляли на автозаправке братья-повары Исмаиловы и в помещение занесли их тоже они.

19 июня в суде перед опросом потерпевших прокурор Ерболат Бигалиев сказал, что с места трагедии в больницу госпитализировали семь человек. Тела трех погибших были сильно обуглены, кроме того, у них были травмы. Бигалиев добавил, что в здании было скопление газа и из-за искры произошел взрыв. Газбаллоны по 50 литров стояли у входа в гостевой зал.

Подсудимый Уалиев вину признает частично, он согласен только с тем, что купил и привез газовые баллоны в бытовку. Также он не согласился с суммами ущерба, предъявленными гражданскими исками.

Опросить удалось только трех потерпевших. Отца погибшей официантки Мухаметжановой, кассира Габдулову и жену погибшего в кафе отца двоих детей Каржаубаева.

Первым опросили отца 19-летней Маргариты Мухаметжановой, он рассказал, что его дочь работала официанткой в кафе с 12 дня до 3 ночи, а иногда выходила в смену с 9 до 21 часов. В день взрыва девушка сказала своей маме, что попьет чай с коллегами и приедет домой.

— К 3 часам ночи мне позвонили и сказали, что в кафе произошел взрыв и мою дочь найти не могут. Мой сын тоже работал в этом кафе и в тот день он вышел с работы в 11 часов. Я несколько раз делал замечания Уалиеву, о том, что баллоны не должны стоять у двери. На что он мне ответил, что ничего не будет. Сын мне говорил, что баллоны используют, когда готовят самсу, а потом их уносят. Прошу строго не наказывать подсудимого, мою дочь не вернешь, а у него маленькие дети, — сказал отец погибшей девушки.

Также отец Мухаметжановой добавил, что подсудимый дал их семье четыре миллиона тенге в качестве помощи. В исковом заявлении мужчина написал, что во время пожала потерялась сумка с золотыми украшениями дочери и ее телефон. Он попросил возместить компенсацию за вещи.

Далее опрашивали вдову Руслана Каржаубаева. По ее словам, в ночь трагедии ей позвонил друг семьи и сообщил о взрыве в кафе. Женщина поехала в больницу, где ей сказали, что с таким именем к ним не поступали. Позже друзья сообщили, что тело ее мужа нашли, родственники опознали его.

Вдова говорит, что семью обеспечивал погибший, а теперь она осталась одна с двумя детьми. От Уалиева никакой помощи не было. Женщина попросила наказать арендатора кафе по все строгости закона, чтобы в следующий раз таких ситуаций не было и никто больше не терял своих близких. В качестве морального ущерба женщина требует 15 миллионов тенге, а также ущерб в 2 319 420 тенге и погасить расходы за адвоката - 500 тысяч тенге.

Третья потерпевшая Габдулова ранее работала в Rizyq официанткой, потом уволилась и вернулась уже в январе 2024 года на должность ночного кассира. В день происшествия она заступила на смену в 21 час.

— Когда произошел взрыв, я сидела у первого стола, возле намазхана. Потом начался пожар, Ерхан лежал, а Маргарита сидела рядом, она спросила куда пойдем. Я пошла ползком возле бара, там было окно, потом меня Бекзат позвал наружу. Сказал прыгай в лужу. Я посмотрела на руки они начали отваливаться (кожа), я позвала человека на помощь. Он понёс меня в машину полиции. Там были и машины скорой помощи, меня отвезли в больницу, — рассказывает потерпевшая Габдулова.

По словам кассира, на кухне кафе братья делали заготовки для самсы, но готовили ее в вагончике, который стоял у дороги возле здания кафе. До осени 2023 года баллонов в здании не было. Наказание потерпевшая просила определить на усмотрение судьи. Моральный ущерба девушка оценен 21 200 000 тенге, а ущерб за лечение и реабилитацию в 6 200 000 тенге.

Опрос остальных потерпевших перенесли на третье июля.












