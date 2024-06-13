Сегодня, 13 июня, в уголовном суде прошло предварительное слушание по делу о взрыве в кафе «Rizyq», в результате которого погибли три человека и еще шесть получили сильные ожоги. Взрыв в двухэтажном кафе на улице Сырыма Датова произошел около 02:00 четвёртого января 2024 года. От хлопка газовоздушной смеси здание кафе обрушилось и начался пожар.

Перед судом предстал арендатор кафе Rizyq 34-летний Мендибек Уалиев. Его обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 292 УК РК “Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”. Адвокат подсудимого Тамара Сарсенова отметила, что у её подзащитного на иждивении трое несовершеннолетних детей, жена не работает, и он также содержит младшего брата. Ранее мужчина не был судим, за полгода ареста жалобы не подавал. В связи с этим, она просила изменить меру пресечения и отпустить Уалиева под домашний арест.

По словам Сарсеновой, результаты экспертизы не смогли точно установить причину взрыва газового баллона. Возможно, это случилось из-за его переполнения сжиженным газом или изменения температуры. Она попросила вернуть дело прокуратуру на дополнительное расследование с привлечением других лиц и сделать дополнительную экспертизу. Добавив, что из показаний свидетелей следует, что баллон заправляли на автозаправке недалеко от кафе "Rizyq" и делали это братья Исмаиловы. Они же занесли баллон из вагончика в здание кафе. Поэтому адвокат защиты просит привлечь к ответственности хозяина заправки или братьев, которые использовали баллон для приготовления самсы. Кроме того, у одного из потерпевших по словам защитника, здоровью был причинен легкий вред, поэтому его попросили убрать из списка потерпевших. Сарсенова считает, что Уалиев совершил не уголовное, а административное правонарушение.

На фото адвокат защиты Тамара Сарсенова. Фото Медета Медресова.

Потерпевшие и их адвокат Акгуль Карасаева не согласны с ходатайством стороны защиты, кроме одной из пострадавших.

Прокурор Ерболат Бигалиев также выразил несогласие с ходатайством защиты, отметив, что нет необходимости проводить повторную экспертизу, предложив вместо этого вызвать эксперта на допрос для получения всех необходимых ответов.

На фото прокурор Ерболат Бигалиев. Фото Медета Медресова.

Судом было решено отклонить ходатайство стороны защиты. Уалиев останется под арестом на время суда. Дело о взрыве рассматривает судья Варвара Дмитриенко.