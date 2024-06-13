Московская фондовая биржа (MOEX) попала под санкции США и в связи с этим прекратила торги долларами и евро. Поскольку MOEX — акционер Казахстанской фондовой биржи (KASE), возникает вопрос, как санкции повлияют на экономику Казахстана, сообщает Orda.kz.
KASE в официальном пресс-релизе от 13 июня пояснила, что на 1 июня Мосбирже принадлежали только 13,1% акций Казахстанской фондовой биржи. Это значит, что на KASE новые санкции не распространяются, поскольку под такой риск попадают только юрлица, у которых MOEX контролирует не менее 50% акций.
– KASE не относится к таким лицам, и ограничения никак не влияют на деятельность биржи и клирингового центра KASE. В связи с этим Казахстанская фондовая биржа и клиринговый центр KASE продолжают работать в штатном режиме. Торги, клиринг и расчёты будут проводиться в соответствии со стандартным регламентом. KASE рассмотрит продолжение деловых отношений с MOEX с учётом санкционных ограничений, — подчеркнули в пресс-службе Казахстанской фондовой биржи.
Экономист Галымжан Айтказин в своём авторском телеграм-канале отмечает, что последняя фраза из сообщения KASE звучит как «прямой намёк на возможность прекращения сотрудничества с Мосбиржей».
Ясно, что торги на KASE не остановятся, и никаких фатальных последствий непосредственно для биржи прекращение торгов долларом и евро на MOEX не повлечёт. Другой вопрос — в том, как санкции против Мосбиржи повлияют на формирование курса тенге и на торговые связи между Казахстаном и Россией.
По мнению финансового аналитика Расула Рысмамбетова, санкции против российских финансовых структур не будут напрямую воздействовать на Казахстан. А вот действия властей РФ в связи с этими санкциями непременно затронут и РК. Поэтому сейчас следует внимательно следить за тем, что будет делать российский Центробанк, полагает аналитик.
– В какой-то момент времени российские финансовые власти увидят, что давление санкций направлено не на осложнение их операций, а на разрушение их финансовой структуры, и могут начать предпринимать симметричные действия, — считает Расул Рысмамбетов.
По мнению Рысмамбетова, Россия начнёт выстраивать открытый внебиржевой рынок иностранной валюты. Это приведёт к появлению серого рынка наличной валюты. Кроме того, РФ попытается продвигать свою платёжную систему «МИР» (учитывая, что её оператор тоже находится под санкциями, это вряд ли будет просто) и распределять корпоративные финансовые операции в инвалюте по другим юрисдикциям.
Центробанк РФ уже заявил, что в связи с санкциями в отношении Мосбиржи сделки с долларами и евро будут совершать на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов этих валют будут использовать банковскую отчётность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.
Расул Рысмамбетов отмечает, что казахстанским игрокам придётся отвечать сразу на несколько важных вопросов. Нужно будет определить, как проводить валютные операции — для Казахстана очень важна торговля с Россией, и сделки по несанкционным товарам не должны будут пострадать от новых санкций. Помимо этого, потребуется решить, за счёт чего формировать курс тенге к рублю и каким образом его регулировать.
– Является ли условный паритет 1:5 (один рубль — пять тенге) больше валютным или товарным? Нужны ли какие-то усилия по сохранению такого паритета или можно изменять его? Исходя из динамики торговли — крепкий курс тенге (четыре и меньше тенге за рубль) будет означать удар по казахстанским производителям. Уже более трёх лет производители сахара, молока, зерна в Казахстане не могут конкурировать, - отмечает Расул Рысмамбетов.
Политолог Газиз Абишев в своём телеграм-канале также указывает, что Россия для Казахстана — один из ключевых торговых партнёров. Оборот торговли с РФ в 2023 году составил 26 млрд долларов — это 18,5% от общего внешнеторгового оборота Казахстана. И почти вся эта торговля ведётся в тенге и рублях, напоминает эксперт.
– Торговля может продолжиться в национальных валютах. Только вот для этого был бы благоприятен стабильный обменный курс. Но какое влияние расширение санкций окажет на рубль? И что в таком случае будет с тенге? - задаётся вопросом Газиз Абишев.
С точки зрения Нацбанка, ничего плохого с курсом тенге не случится: пока что у аналитиков позитивные прогнозы по этому поводу.
– Курсообразование тенге продолжится под воздействием внутренних и внешних факторов, которые в настоящее время складываются благоприятно: цены на нефть находятся на уровне выше 80 долларов за баррель, - Национальный банк Казахстана
Глава Нацбанка Тимур Сулейменов считает, что Мосбиржа — не единственная площадка, где торгуется пара рубль-доллар. Поэтому значимого влияния на казахстанскую экономику нет. При этом некоторые эксперты советуют приостановить рублёвые операции в Казахстане.
– Я не знаю таких советов на самом деле, они ссылаются на то, что в обменниках в России, Москве подскочил до уровня 200 рублей за доллар, но эта ситуация в моменте. Когда нет ясности, нет определённости, когда начинают нервничать, но тем не менее фундаментально находится на том уровне, на котором он находится. Биржа — это площадка, на курс рубля, тенге, либо другой валюты всегда влияют фундаментальные факторы, насколько какая экономика сильна. Это, как мы видим, не изменилось, - отметил Тимур Сулейменов.
