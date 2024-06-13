Заместитель руководителя УМПС Болат Жанабаев сообщил, что в связи с вручением аттестата об окончании учебных заведений в области усилены меры безопасности.

– За каждой школой закреплены сотрудники полиции. Кроме того, усилены патрульные наряды полиции в местах массового скопления людей и близ увеселительных заведении. В то же время, практика последних лет показывает, что после завершения мероприятий в школах с разрешения родителей многие выпускники самостоятельно продолжают мероприятия. Есть случаи, когда несовершеннолетние садятся за руль и всё заканчивается трагедией, - сказал Болат Жанабаев.

Полицейские призывают родителей и выпускников соблюдать необходимые нормы и правила поведения. А если вы стали свидетелями правонарушений, то можете позвонить по номеру 102.