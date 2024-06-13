С начала 2024 года на территории ЗКО было зарегистрировано 15 компаний с иностранным участием, из них 10 компаний с участием российского капитала.

За последние три года в регионе наблюдается рост регистрации российского бизнеса. Основной бум пришелся на 2022 год. Тогда на территории области зарегистрировалась сразу 551 компания с иностранным участием, 519 из которых - предприятия с участием российского капитала. Остальные 22 белорусские компании и три – украинские.

Можно предположить, что такой рост связан с войной в Украине, которая началась в 2022 году. Тогда в отношении России ввели санкции, которые ограничивали привычное функционирование бизнеса, и предприниматели соседней страны решили переместить свои компании в близлежащие страны, одной из которой и является Казахстан. Это доказывает и данные бюро национальной статистики.

Так, с марта по июль 2022 года в Казахстане появилось более двух тысяч компаний с российскими собственниками. 519 компаний, как упоминалось выше, зарегистрировались в ЗКО.

Российские предприятия в ЗКО в основном занимаются розничной и оптовой торговлей, изучением общественного мнения, предоставлением услуг, разработкой программного обеспечения, перевозками, производством и строительством. В большинстве случаев это представители малого и среднего бизнеса. Никаких привилегий, льгот и дополнительных преференций для них не предусмотрены, уверили в акимате региона. Налоги оны оплачивают в бюджет области.

Между тем, в начале июня 2024 года иностранные бизнесмены, открывшие компании с иностранным участием в Западно-Казахстанской области, столкнулись с тем, что органы государственных доходов снимают их с налога на добавленную стоимость, при этом без предварительного предупреждения бизнес-иммигрантов. За защитой своих прав и законных интересов предприниматели и их представители обратились в региональную палату «Атамекен». На площадке РПП для них организовали встречу со служащими областного департамента государственных доходов и других госорганов.

Выяснилось, что в миграционное законодательство были внесены изменения, согласно которым гражданин ЕАЭС, прибывший в Казахстан, и желающий зарегистрировать товарищество с ограниченной ответственностью, теперь перед регистрацией, должен получить регистрацию временного проживания бизнес-иммигранта. Данная норма создала неблагоприятные последствия для действующих компаний с иностранным участием. Таких в ЗКО около 600. Основная масса бизнес-иммигрантов — это граждане Российской Федерации.

Инициаторы встречи отметили, что в предыдущие годы при открытии ТОО было достаточно регистрации временного проживания либо учредителя либо лица, кому учредитель доверил руководство фирмой (то есть директора, если таковым назначен гражданин иностранного государства – прим. автора). По сложившейся практике именно так и происходило: учредитель, открыв ТОО, возвращается на родину, где у него работа, семья, директором назначает своего соотечественника.

Нововведение, действующее с 28 мая этого года, запрещает создание юридического лица, а также участие в уставном капитале коммерческих организаций путем вхождения в состав участников юридических лиц иностранцам, не получившим визы на въезд или разрешение на временное проживание в качестве бизнес-иммигрантов. Данное требование не распространяется на иммигрантов, имеющих вид на жительство иностранца или удостоверение лица без гражданства.

Сетуя на то, что органы государственных доходов, не предоставив учредителям действующих ТОО времени на регистрацию временного проживания, «втихую» сняли бизнес-иммигрантов с налога на добавленную стоимость, рассказали в какой ситуации сегодня оказались эти предприниматели.

– Некоторые контракты с контрагентами составлены таким образом, что покупатель либо продавец работают только с НДСниками. Если снимете с НДС, куда денем товар на многомиллионные суммы? Как вы можете снять с НДС, если у предприятия большие обороты? — недоумевают учредители и директоры.

На замечание представителей ДГД ЗКО о том, что учредители компаний, снятых с НДС, могут сейчас оформить регистрацию временного проживания, тем самым ТОО вновь возобновит свою деятельность, россияне ответили, что ранее уплаченный НДС за ввезенный товар на территорию РК им уже не возместят.

– Наша фирма «ТОО «Казахстан девелопмент партнерс» работает в Уральске с сентября 2022 года, и как сказали в департаменте государственных доходов, ранее уплаченный НДС за ввезенный товар на территорию РК, то есть сальдо более 25,2 миллиона тенге, которое на сегодняшний день висит как переплата, нам не возместят. И это критично для нашей фирмы, ведь мы выплачиваем заработную плату своим работникам, перечисляем за них необходимые отчисления. И, наконец, наша компания является добросовестным налогоплательщиком, перечисляет в казну все необходимые взносы, — подчеркнула директор «ТОО «Казахстан девелопмент партнерс» Наталья Коваженкова.

Более того, участники встречи обратили внимание на важный нюанс: если субъекты бизнеса с иностранным участием приостановят либо прекратят свою деятельность, то не только они понесут финансовые потери, но и казахстанские предприниматели столкнутся с определенными трудностями из-за срыва им поставок в рамках заключенных контрактов с бизнес-иммигрантами.

Обращаясь к представителям налогового органа, россияне попросили дать срок для того, чтобы нерезиденты смогли получить РВП.

– Сняв нас с НДС, вы создаете условия для невозможности экспортирования и импортирования товаров. У нас обязательства перед местными компаниями, своей категоричностью вы создаете не только нам проблемы, но и бизнесу региона, — обратили внимание учредители и директора российско-казахстанских компаний.

Резюмируя свои выступления, бизнесмены отметили, что с принятием нормативно-правового акта, ухудшающего права иностранных граждан, его авторы нарушили международное право, соглашения Евразийского экономического союза, участницей которой является Российская Федерация. Поэтому изменениям, вступившим в законную силу с 28 мая, должна быть дана правовая оценка Генеральной прокуратуры.

Директор РПП «Атамекен» Максат Куланбаев сказал, что в свою очередь будут предприняты все необходимые меры, чтобы проблему вынесли для обсуждения на уровне центральных государственных органов (Генеральной прокуратуры, Комитета государственных доходов).

Данный вопрос направили в Национальную палату «Атамекен» для включения в Реестр проблемных вопросов с приложением конкретных предложений по их разрешению.

Предложение бизнес-иммигрантов об изучении правоприменительной практики касательно действия запрета на регистрацию ТОО без регистрации временного проживания учредителя или директора товарищества с ограниченной ответственностью принято РПП в отработку.