В Уральске не так много мест, где можно вечером прогуляться с семьей или с друзьями. Один из них - Площадь первого президента в микрорайоне Кадыра Мырза-Али. Она стала излюбленным местом отдыха горожан.

Однако с наступлением лета площадь больше напоминает базар. Множество стихийных торговцев, предлагающих различные товары и услуги, арендаторы самокатов, велосипедов и детских электромобилей буквально заполонили всю площадь.

– Мы с семьей приехали сюда с центра города. Думали прогуляемся, мороженое поедим. Но не тут-то было. По площади спокойно пройти невозможно. Всё время опасались, что нас кто-то наедет на самокате или велосипеде. Товары лежат на асфальте, в том числе продукты. У продавцов руки грязные, которыми они кукурузу варят или мороженое подают. Более того все торговцы - это несовершеннолетние дети. Ок, может быть им разрешили родители работать. Но они не умеют себя вести, воспитания 0, мат за матом, друг с другом борются, ржут как лошади. Это ужас какой-то. Больше туда ни ногой, - сказала жительница города Тамара.

Вызывает шквал возмущения и цены, которые торговцы запрашивают за свои товары и услуги. Динара Берикова живет не далеко от площади и часто приходит сюда с детьми. У женщины трое детей и каждый поход на площадь ей обходится в кругленькую сумму.

– Покататься на электромобиле 15 минут стоит 1000 тенге, батуты - 700. Откуда такие цены вообще? Мы не зарабатываем столько! Еще продавцы зазывают детей, манят их. А ребенку как объяснишь, что это маме не по карману? Конечно, можно и не приходить сюда и гулять только в своем дворе. Но ведь это площадь, а не парк развлечений. Здесь фонтаны, скульптуры и дети просятся сюда. Обычная прогулка заканчивается истерикой и слезами, - жалуется женщина. Стоит отметить, что такая проблема возникает каждый год, и в городском акимате в курсе о ней. Власти города вместе с полицейскими ежегодно устраивают рейды, кого-то предупреждают, кого-то штрафуют, однако спустя сутки площадь вновь обретает свой привычный облик. Так и в этом году сотрудники отдела ЖКХ отправились на площадь.

– От жителей города поступают много жалоб касательно стихийной торговли на Площади первого президента. По действующему законодательству организация торговли и оказание услуг на улицах города является незаконной. Для этого есть специальные места. Сегодня мы очистили площадь, но нет гарантии, что завтра торговцы не вернутся на свои точки, - говорят в акимате города.

В акимате подчеркнули, что подобные рейды будут проводиться регулярно. Злостных нарушителей пообещали штрафовать, а имущество конфисковать.