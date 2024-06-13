Теперь я - человек: 33 года проживший без документов житель ЗКО нашел сына в Южной Корее

Гергий Ни родился в Алматы в 1953 году. В 1958 году он вместе с родителями переехал в Кыргызскую Республику, затем в Республику Узбекистан, а после в Туркменистан. В 37 лет мужчина возвращается на Родину и создает семью, у супругов рождается сын.

Когда ребенку исполнилось 2 года Гергий Ни оставляет семью и уезжает на случайные заработки в Западно-Казахстанскую область. Здесь он устраивается на временные работы скотником, чабаном, огородником на поле. Через какое-то время теряет документы и связь с родственниками.

В 2020 году кто-то из знакомых советует ему обратиться за помощью в Центр ресоциализации Уральска.

– Специалисты центра выслушав его трудную жизненную историю, начинают работать с ним. Мы сделали различные запросы, направили письма в различные учреждения иностранных государств, для выяснения или уточнения принадлежности его к гражданству Республики Казахстан. За установленный период времени наши специалисты только после получения всех ответов на отправленные запросы удается направить документы в миграционную полицию Уральска для его документирования, - рассказал руководитель центра ресоциализации Ерлан Медетов.

Получив долгожданные документы Гергий Ни отметил, что впервые за долгое время чувствует себя человеком и полноправным гражданином своей страны. Отдельную благодарность он выразил специалистам Центра Нурлы Жубатовой и Арай Шынтемировой. Они спустя 33 года нашли его сына, который проживает в Южной Корее и организовали телефонный видео разговор с ним.

Теперь новоиспеченный гражданин Казахстана планирует поправить свое здоровье, так как ранее без документов его нигде не принимали. После чего мужчина намерен увидеть сына вживую.