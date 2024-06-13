По информации оперативного штаба по ЧС Атырауской области, в Махамбетском районе во время паводка пострадали около 100 крестьянских хозяйств.

— В настоящее время принимаются заявки от владельцев крестьянских хозяйств. Была создана и начала свою работу специальная комиссия. Согласно закону, после полного осушки территории хозяйств будут продолжены соответствующие исследования и оценки, — рассказал аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев.

В оперштабе отметили, что в Махамбетский район, хоть и расположен вдоль реки Урал, подтоплений населённых пунктов не было.

Тем временем, местным фермерам раздали уведомления о возможном паводке, после чего они перегнали свой скот в безопасные места. Для защиты от воды в районе было построено более 100 километров дамб. По последним данным, уровень Урала в районе держится на отметке 9 метров 77 сантиметров.