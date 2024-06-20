Командир отделения пожарной части № 8 ДЧС Западно-Казахстанской области Куаныш Кумаршиев служит в органах гражданской защиты с декабря 2017 года.

При исполнении служебного долга, а также проявленное мужество в паводковой период орденом «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева наградили спасателя из ЗКО Куаныша Кумаршиева.

Командир отделения пожарной части №8 ДЧС Западно-Казахстанской области Куаныш Кумаршиев служит в органах гражданской защиты с декабря 2017 года.

— 26 марта Кумаршиев в составе группы сотрудников выехал в посёлок Каратобе одноименного района. Им нужно было проехать и доставить лежащего больного в автомобиле скорой медицинской помощи, а также машины с гуманитарной помощью из Уральска в поселок Каратобе через образовавшийся перелив, продолжительностью 2,5 километра и глубиной в один метр на трассе Жымпиты — Каратобе. Ситуация осложнялось полным отсутствием видимости автодороги и возможностью водителям ориентироваться на трассе, — пояснили в ДЧС ЗКО.

Заместитель начальника пожарной части №8 Манарбек Султанов и Куаныш Кумаршиев продвигались в пешем порядке по краям дороги, преодолевая сильное течение ледяной воды. Они прошли сложный участок, указывая безопасное направление водителям для проезда.

Лежащего больного благополучно доставили к месту жительства. Также доставили продовольствие и медикаменты жителям Каратобинского района. Из затопленной местности сотрудники эвакуировали 150 человек.