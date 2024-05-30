27 домов приобрели в сёлах для пострадавших от паводка в ЗКО

По информации пресс-службы акимата ЗКО, в регионе продолжается оказание социальной помощи жителям, пострадавшим от паводка.

— На сегодняшний день 9 671 семье, пострадавшей от паводка, оказана единовременная социальная помощь в размере 100 МРП на общую сумму 3 миллиарда 570 миллионов тенге. В настоящее время продолжается работа по предоставлению населению социальных выплат в размере 150 МРП (дополнительная помощь по возмещению домашнего имущества). На сегодняшний день данную социальную помощь получили около одной тысячи семей.

Для жителей пяти районов, пострадавших от паводка, ведётся строительство 401 дома. Определены соответствующие подрядные компании, — сообщает пресс-служба акимата.

Между тем, по трём районам, где подтопленное жилье признали непригодным, поступило 79 заявлений на приобретение жилья. На сегодняшний день в данных районах приобрели 27 домов на сумму 567 млн тенге. Закупочные работы продолжатся, отметили в ведомстве.

— Качество и своевременное завершение строительных работ находится под нашим контролем, — сказал аким области Нариман Турегалиев.

В настоящее время комиссия по возмещению материального ущерба работает в штатном режиме и проводит оценочные работы, уточняет пресс-служба главы региона.