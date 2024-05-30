О садоводе из Уральска Кайрате Каримове знают не только нашей области, но и далеко за его пределами. Он вместе со своей женой Розой основал уникальный сад, в котором собрал 200 сортов яблонь, 80 форм подвоев яблони, 200 сортов и гибридных форм винограда. Кроме того, Каримов посадил коллекцию хвойных, декоративных деревьев и кустарников.

Коллекционный сад-питомник расположен на территории Мичуринского сельского округа на берегу реки Чаган. Во время весенних паводков уникальный сад настигла беда. Вышедшая из берегов река Чаган затопила не только яблони и виноградники, но и десятилетний научный труд Кайрата Каримова.

– В нашем саду собран ценнейший генофонд плодовых культур. Мы на протяжении многих лет проводили научную работу по сортоизучению и изучению подвойных комбинаций яблони. Эти работы необходимы для восстановления и развития садоводства не только в ЗКО, но и в других регионах с аналогичными суровыми климатическими условиями. Собрать такой генофонд очень тяжело, поэтому он имеет стратегическую важность для государства. Генофонд имеет свойство исчезать, некоторые сорта если исчезнут у нас, то исчезнут уже полностью, - говорит Кайрат Каримов.

Садовод-энтузиаст опасается, что компенсация от государства может быть не равноценной ущербу. Каримов просит, чтобы его сад оценивали не как обычные сады, а как генетический сад. Между тем, из-за паводков предварительно 80% сада погибло, вся территория осталась под водой.

– Это только предварительно, у многих деревьев повреждены проводящие сосуды. Чтобы восстановить их, нужно окулировать. Один саженец приживается три года, должен быть соответствующий уход. Поэтому мне хотелось бы, чтобы наш сад оценили за аналогичную стоимость. Это не только мое мнение, но и мнение ученых со всего постсоветского пространства и Европы. Они вместе с нами переживают, - отметил Кайрат Каримов.

Он считает, что возродить и восстановить сад можно, только для этого нужно будет много времени, сил и денег. Каримов намерен продублировать генофонд на территорию, которая не будет подвержена подтоплениям

Руководитель управления сельского хозяйства ЗКО Рустем Зулкашев говорит, что компенсации выдаются по двум направлениям - это животноводство и растениеводство. Правила выплаты были утверждены лишь неделю назад, а вопросами выдачи компенсации будут заниматься специально созданные комиссии.

– На сегодня 29 субъектов пострадали от наводнений, в числе которых зерновые культуры, теплицы, гектар клубники и сады. Ущерб, причиненный физическому или юридическому лицу из-за ЧС природного характера определяется комиссией в сфере растениеводства, исходя из расходов на выращивание конкретной сельхоз культуры на один гектар. Мы составили технологическую карту по клубнике, сейчас составляем по садам. Эти расчеты будут направлены в научно-исследовательские институты. После того, как их согласуют, районные комиссии будут подсчитывать ущерб. На основании этих расчетов мы направим бюджетную заявку и выплатим компенсацию, - отметил Рустем Зулкашев.

Что касается экспериментального сада Кайрата Каримова, то Зулкашев признал, что он уникален и многим отличается от рядовых промышленных садов. Ущерб будет подсчитываться по каждому дереву, будет учитываться вплоть до ухода в течение нескольких лет. Однако он заявил, что у него на руках нет правил оценки ущерба по научному значению и уникальности.

– Мы были в его саду, видели ситуацию, подсчитали погибшие деревья, вывели предварительную сумму. Пока это не официальные цифры, поэтому озвучивать не буду. Я понимаю, что в саду Каримова есть яблони, которых нет больше нигде. По этой причине и оценивать их мы пока не можем, - отметил Рустем Зулкашев.

Кандидат сельскохозяйственных наук, профессор, руководитель Казахстанско-Нидерландского центра "Интенсивный сад" Гульфаридат Кампитова также считает, что сад Каримова имеет очень большую ценность для нашей страны.

– Сад важен для будущего поколения, для наших детей и внуков. Всевышний одарил Кайрата силой воли, терпением и трудолюбием. В становлении сада участвовали много ученых, в том числе из России. В нем есть такие сорта, которые способны противостоять экологической катастрофе. Если сейчас мы не сможем спасти этот генофонд, то родина яблок Казахстан будет зависеть от других стран. Кайрат выращивает генофонд, который растет в суровых климатических условиях. С помощью яблок Кайрата мы можем обеспечивать продовольственную безопасность, решать многие экологические проблемы, особенно в прикаспийской зоне. Пришло время подумать о том, что мы оставим нашему будущему поколению? Тот труд, который вкладывают Кайрат и Роза - это неимоверный вклад. Они думают о народе, о том, чтобы сделать для него что-то полезное. Мы все должны поддержать Кайрата, мы в долгу перед такими людьми. Если бы в Казахстане было больше таких людей как Кайрат, то мы давно жили мы намного лучше, - заключила Гульфаридат Кампитова.

Кандидат сельскохозяйственных наук, учёный селекционер Евгений Сальников говорит, что сад ни в коем случае нельзя терять. Ведь над его созданием Кайрат и Роза трудились не один год. Сальников уверен, что общими усилиями нам удастся найти средства и восстановить ценный генофонд.