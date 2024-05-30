По информации оперштаба Атырауской области, в пригороде Атырау из 265 крестьянских хозяйств подтоплено 37 общей площадью 3120 гектаров.

Вдоль канала Соколок, по Алмалинскому и Еркинкалинскому сельским округам зарегистрировано 18 животноводческих и 19 растениеводческих хозяйств.

- Все поголовье скота в подтопленных крестьянских хозяйствах отогнано в безопасную зону. Случаев гибели животных и подтопления домов не было. Однако пострадали база отдыха «Алтын сазан» и магазин «Адай». В настоящее время акиматом оказывается помощь крестьянским хозяйствам, находящимся в сложной ситуации - по строительству, снабжению техникой, необходимыми кормами для скота, горюче-смазочными материалами, оборудованием, укреплению дамб, - рассказал заместитель акима города Атырау Нуржан Ермуханов.

На сегодняшний день 180 крестьянских хозяйств находятся под угрозой подтопления в Каиршакинском, Еркинкалинском, Алмалинском сельских округах и городе Атырау. В опасных зонах организовано круглосуточное дежурство.

Также планируется создание городской комиссии по расчету и возмещению ущерба крестьянским хозяйствам, после чего им выплатят денежную компенсацию, уточнили в оперштабе.