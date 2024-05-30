По данным министерства просвещения РК, сейчас в стране проживают 6,8 миллиона детей. Согласно официальному прогнозу, к 2027 году число детей в стране увеличится до 8 миллионов. Об этом сообщила председатель комитета по защите прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова. По ее словам, в более чем семи тысячах школах страны обучаются 3,8 миллиона детей.

– Основной проблемой в этой сфере является дефицит мест, трехсменные и аварийные школы. Для решения реализуется национальный проект «Комфортная школа». В момент полной реализации проекта вышеуказанные вопросы будут полностью решены. Эти меры направлены на обеспечение прав детей на качественное образование, - сказала спикер в ходе круглого стола в СЦК. Кроме этого в стране насчитываются 21 тысяча детей-сирот, 17 600 из которых воспитываются в казахстанских семьях. Ежегодно граждане Казахстана принимают в семью порядка 1 тысячи детей-сирот. Внедрен институт наставничества: в стране 300 человек стали наставниками над детьми-сиротами.