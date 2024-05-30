Деньги не доходят до цели: в Антикоре заявили о коррупционных рисках в спорте
На сайте агентства РК по противодействию коррупции сообщается, что они совместно с министерством туризма и спорта провели внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта, в результате которого установили коррупционные риски, способствующие нерациональным тратам и хищению государственных средств.
— На центральном уровне внешний анализ проводился в деятельности министерства туризма и спорта, на региональном уровне в областных управлениях спорта и физической культуры, — сообщили в ведомстве.
По информации ведомства, с 2018 года бюджет спортивной отрасли вырос в 2 раза и составил 1,4 трлн тенге. На следующие 3 года запланировали выделить еще 1,3 трлн тенге. Несмотря на значительное финансирование, Казахстан продолжает занимать низкие позиции в олимпийских медальных зачетах и всемирном спортивном рейтинге, а также признан одной из коррумпированных стран по количеству подозрительных матчей (четвертое место в антирейтинге международной организации Sportradar).Как показал анализ, на такое положение влияют факторы, которые приводят к неэффективному расходованию госсредств:
явный дисбаланс между финансированием спорта «высших достижений» и «массового» спорта (бюджет спорта высших достижений в 9 раз больше (340 млрд тенге), чем на массовый спорт (35 млрд тенге). В сфере профессионального спорта создали условия для непрозрачных и субъективных выплат, тогда как в массовом спорте процедура выделения средств оцифрована, зависит от потребностей населения и носит адресный характер. В спорте высших достижений стали нормой процессы натурализации иностранных игроков;
За годы независимости Казахстан приобрел 126 иностранцев на олимпийские виды спорта, из которых каждый второй (79) в дальнейшем вернулся на родину;
бесконтрольное и непрозрачное освоение финансовых средств спортивными организациями и уполномоченными органами;
Выводят средства на проведение фиктивных учебно-тренировочных сборов и аренду спортивных помещений, закупают спортивную экипировку и инвентарь из одного источника по завышенной стоимости, есть начисления «мертвым душам» и завышенная оплата труда, а также двойное финансирование.
неэффективные расходы спортивных федераций и профессиональных клубов средств АО «Самрук-Қазына» (выявлены системные риски по выводу средств через выплаты непродуктивным игрокам профклубов, повышенные зарплаты руководству профклубов, отдых в 5-ти звездочных отелях под видом тренировочных сборов и сомнительные агентские соглашения;
За 6 лет (2018-2023 годы) на финансирование 4 профклубов столицы направлено 138 млрд тенге спонсорских средств АО “Самрук-Қазына” (ФК «Астана» - 50,1 млрд, ХК «Барыс» - 48,8 млрд, велокоманда «Astana Qazaqstan Team» - 31,5 млрд, БК «Астана» - 8 млрд).
неэффективное управление спортивными сооружениями;
За последние 10 лет в частные руки передано 55 спортивных госорганизаций. В последующем доверительные управляющие и новые собственники получили 83,8 млрд тенге только из бюджета на подготовку спортсменов к соревнованиям и предоставление в аренду спортсооружений.
мнимая реализация государственно-частного партнерства (под предлогом реализации ГЧП и эксплуатации спортсооружений закупаются в бумажном формате спортивные услуги детям в обход процедур госзакупок и подушевого финансирования детского спорта).
С 2016 года в сфере спорта реализовано 77 проектов ГЧП на 89,3 млрд тенге, из них выплачено 62 млрд тенге бюджетных инвестиций.
отсутствие цифровизации спортивных процессов.
Разработка запланированной еще в 2020 году к внедрению Национальной цифровой платформы Е-sport не велась. Так, профильное министерство не владеет полными данными о состоянии казахстанского спорта, не ведет единый учет спортсооружений, спортивных секций и тренеров.
— В результате, внушительные средства, выделяемые на развитие спорта, не доходят до целей и Казахстан значительно отстает по спортивной инфраструктуре от соседних стран (не соответствующие требованиям UEFA и FIFA стадионы, не отремонтированные залы ДЮСШ и т.д.). Анализ показал, причинами сложившейся ситуации являются «размытые» ориентиры, несовершенство правовой базы, неэффективное и непрозрачное финансирование, а также отсутствие ответственности за злоупотребления в спорте, — говорится на сайте Антикора.
По итогам анализа, министерству туризма и спорта предложили комплекс правовых и организационных мер по совершенствованию сферы финансирования спорта, реализация которых требует консолидации уполномоченных государственных органов, а также предполагает внесение соответствующих поправок в законодательство.
В числе предлагаемых рекомендаций:
установление приоритетов развития спорта;
ограничение бюджета профклубов и федераций в зависимости от эффективности и конкретных результатов;
обеспечение общественного контроля всех выделяемых средств, в том числе UEFA и FIFA;
централизация финансирования спорта;
ратификация международных стандартов об ответственности за злоупотребления в спорте;
исключение оснований для закупа из одного источника (при закупе товаров, работ и услуг из одного источника под предлогом срочности соревнований);
ограничение передачи рентабельных объектов в доверительное управление и на приватизацию;
создание открытой единой цифровой платформы с обеспечением прозрачности расходования средств.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!