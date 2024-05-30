— На центральном уровне внешний анализ проводился в деятельности министерства туризма и спорта, на региональном уровне в областных управлениях спорта и физической культуры, — сообщили в ведомстве.

явный дисбаланс между финансированием спорта «высших достижений» и «массового» спорта (бюджет спорта высших достижений в 9 раз больше (340 млрд тенге), чем на массовый спорт (35 млрд тенге). В сфере профессионального спорта создали условия для непрозрачных и субъективных выплат, тогда как в массовом спорте процедура выделения средств оцифрована, зависит от потребностей населения и носит адресный характер. В спорте высших достижений стали нормой процессы натурализации иностранных игроков;

бесконтрольное и непрозрачное освоение финансовых средств спортивными организациями и уполномоченными органами;

неэффективные расходы спортивных федераций и профессиональных клубов средств АО «Самрук-Қазына» (выявлены системные риски по выводу средств через выплаты непродуктивным игрокам профклубов, повышенные зарплаты руководству профклубов, отдых в 5-ти звездочных отелях под видом тренировочных сборов и сомнительные агентские соглашения;

неэффективное управление спортивными сооружениями;

мнимая реализация государственно-частного партнерства (под предлогом реализации ГЧП и эксплуатации спортсооружений закупаются в бумажном формате спортивные услуги детям в обход процедур госзакупок и подушевого финансирования детского спорта).

отсутствие цифровизации спортивных процессов.

— В результате, внушительные средства, выделяемые на развитие спорта, не доходят до целей и Казахстан значительно отстает по спортивной инфраструктуре от соседних стран (не соответствующие требованиям UEFA и FIFA стадионы, не отремонтированные залы ДЮСШ и т.д.). Анализ показал, причинами сложившейся ситуации являются «размытые» ориентиры, несовершенство правовой базы, неэффективное и непрозрачное финансирование, а также отсутствие ответственности за злоупотребления в спорте, — говорится на сайте Антикора.

установление приоритетов развития спорта;

ограничение бюджета профклубов и федераций в зависимости от эффективности и конкретных результатов;

обеспечение общественного контроля всех выделяемых средств, в том числе UEFA и FIFA;

централизация финансирования спорта;

ратификация международных стандартов об ответственности за злоупотребления в спорте;

исключение оснований для закупа из одного источника (при закупе товаров, работ и услуг из одного источника под предлогом срочности соревнований);

ограничение передачи рентабельных объектов в доверительное управление и на приватизацию;

создание открытой единой цифровой платформы с обеспечением прозрачности расходования средств.

На сайте агентства РК по противодействию коррупции сообщается, что они совместно с министерством туризма и спорта провели внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта, в результате которого установили коррупционные риски, способствующие нерациональным тратам и хищению государственных средств.По информации ведомства, с 2018 года бюджет спортивной отрасли вырос в 2 раза и составил 1,4 трлн тенге. На следующие 3 года запланировали выделить еще 1,3 трлн тенге. Несмотря на значительное финансирование, Казахстан продолжает занимать низкие позиции в олимпийских медальных зачетах и всемирном спортивном рейтинге, а также признан одной из коррумпированных стран по количеству подозрительных матчей (четвертое место в антирейтинге международной организации Sportradar).По итогам анализа, министерству туризма и спорта предложили комплекс правовых и организационных мер по совершенствованию сферы финансирования спорта, реализация которых требует консолидации уполномоченных государственных органов, а также предполагает внесение соответствующих поправок в законодательство. В числе предлагаемых рекомендаций: