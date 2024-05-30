— В результате ДТП водитель скутера от полученных травм скончался. По факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, — дополнили в ведомстве.

— Согласно медицинскому заключению водитель Lexus находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Транспортные средства водворили на спецавтостоянку. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, — дополнили в ДП ЗКО.

По данным департамента полиции ЗКО, 29 мая в 21:30 на пересечении улиц Жумагалиева и Джакупова в Зачаганске столкнулись скутер и Audi.Между тем, как сообщили в полиции, 29 мая в 22:10 водитель Lexus LX570 не уступил дорогу ехавшему во встречном направлении мопеду марки «Макси». В результате ДТП водителя мопеда госпитализировали в больницу.О состоянии пострадавшего водителя мопеда в управлении здравоохранения пообещали сообщить позже.