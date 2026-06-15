Привычка начинать день со стакана свежевыжатого сока может обернуться хронической усталостью и сбоем в метаболизме. Крупное европейское исследование доказало, что жидкая форма фруктов работает совсем не так, как мы привыкли думать.

Привычка пить фруктовые соки, которую долгое время считали эталоном здорового образа жизни, наносит серьезный удар по качеству сна и провоцирует накопление лишних килограммов. К таким выводам пришли европейские исследователи, чью публикацию анализирует Euronews. Способ, которым мы употребляем фрукты, кардинально меняет их воздействие на организм.

Новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, доказало, что жидкая форма фруктов далеко не так полезна, как цельные плоды. Ученые отследили рацион и показатели здоровья сотен добровольцев и обнаружили неожиданные метаболические сбои у фанатов соковыжималок.

Почему сок забирает энергию

Как показал эксперимент, любители соков заняли второе место по худшим показателям здоровья, уступив лишь тем, кто вообще исключил фрукты из рациона. В этой группе медики чаще всего фиксировали повышенный уровень холестерина, лишний вес и развитие диабета.

Главная проблема сока - в процессе отжима он полностью теряет пищевую клетчатку. Без этих волокон организм мгновенно усваивает чистую фруктозу, что вызывает резкий скачок сахара в крови, за которым следует быстрый спад. Из-за таких качелей люди сталкиваются с упадком сил днем и не могут нормально выспаться ночью.

Смузи или цельный фрукт: безопасная альтернатива

В отличие от соковыжималки, обычный блендер оставляет структуру продукта цельной. При приготовлении смузи ценная клетчатка сохраняется, она замедляет усвоение сахаров и дает долгое чувство сытости. Более того, измельчение плодов в блендере иногда даже повышает усвояемость некоторых витаминов.

Однако абсолютным лидером для здоровья остаются цельные, необработанные фрукты. Люди, которые просто едят их каждый день, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и имеют оптимальный вес. Всемирная организация здравоохранения рекомендует съедать не менее 400 граммов плодов в день, отдавая предпочтение именно цельному формату.

Главное - дозировка

Даже с полезными привычками важно соблюдать баланс, напоминают диетологи. Например, Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) советует ограничивать дневную норму любых фруктовых напитков до 150 миллилитров.

Чтобы получить максимум пользы, эксперты рекомендуют чередовать разные виды плодов. Цитрусовые обеспечат организм витамином C, черника поддержит сосуды, а клюква поможет защитить мочевыделительную систему от сезонных инфекций.