Как отметят День защиты детей в Уральске

В Казахстане, как и во всем мире, 1 июня отмечают Международный день защиты детей. Для маленьких уральцев подготовили ряд праздничных и развлекательных мероприятий.

Так, первого июня в 11.00 в городском парке культуры и отдыха пройдет праздничное мероприятие. В это же время аналогичные концерты пройдут по следующим адресам:

Площадь «Батыр кыздар»;

Парк Деркул;

Амфитеатр в сквере им.Шолохова

Актовый зал школы села Круглоозерное;

По адресу: улицу им.Датова, 17;

Площадь СОШ №49;

Мкрн. Жана Орда 3/3;

Комьюнити-центр «Болашақ» ул. Верхняя көшесі, 11;

Сквер по улице Монкеулы;

Ул.Молдагулова, 20;

Детская площадка по улице Шоссейная в селе Желаево;

Улица Актамберди жырау, 20;

Сквер «Здоровье» в районе Мясокомбинат;

Улица Айткулова, 60;

Проспект Абая, 121;

Улица Ихсанова, 73/1;

Еще ряд мероприятий пройдут 1 июня в 14:00.