В Казахстане, как и во всем мире, 1 июня отмечают Международный день защиты детей. Для маленьких уральцев подготовили ряд праздничных и развлекательных мероприятий.

Так, первого июня в 11.00 в городском парке культуры и отдыха пройдет праздничное мероприятие. В это же время аналогичные концерты пройдут по следующим адресам:

  • Площадь «Батыр кыздар»;
  • Парк Деркул;
  • Амфитеатр в сквере им.Шолохова
  • Актовый зал школы села Круглоозерное;
  • По адресу: улицу им.Датова, 17;
  • Площадь СОШ №49;
  • Мкрн. Жана Орда 3/3;
  • Комьюнити-центр «Болашақ» ул. Верхняя көшесі, 11;
  • Сквер по улице Монкеулы;
  • Ул.Молдагулова, 20;
  • Детская площадка по улице Шоссейная в селе Желаево;
  • Улица Актамберди жырау, 20;
  • Сквер «Здоровье» в районе Мясокомбинат;
  • Улица Айткулова, 60;
  • Проспект Абая, 121;
  • Улица Ихсанова, 73/1;

Еще ряд мероприятий пройдут 1 июня в 14:00.

  • Городской парк культуры и отдыха - «Алақай жаз» праздничное мероприятие и акция «Мен өмірді таңдаймын»;
  • Карева, 47 - «Кітап арқылы алғашқы сырлы әлем» мероприятие под открытым небом;
  • Северо-Восток-2 - «Балалардың  күлкісі – көркі, сәні әлемнің» праздничный ВabyLife;
  • Проспект Назарбаева, 184 - «Музей әлеміне саяхат»;
  • Аманжолова, 120 - «Бояулар әлеміне саяхат» конкурс по рисованию на асфальте;
  • Нурпеисова, 17 - спектакль «Необычные приключения Фунтика и его друзей»;
  • Зал Amanat, улица Ж.Молдагалиева,19 - спектакль «Жалқаудың жыры»;
  • 5 мкрн, 18 - постановка «Қожа мен спорт»;
  • В 15:00 по адресу поселок Зачаганск, улица Камбар батыра, 17 пройдет постановка «Менің атым Қожа»;
  • В 18:30 на Площади первого президента пройдет праздничное мероприятие «Балалық шақ-балғым шақ»;
  • В 20:00 на Площади первого президента маленьким уральцам покажут мультфильм под открытым небом;
  • В 20:00 в сквере Монкеулы так же запланировано праздничное мероприятие.