В Казахстане, как и во всем мире, 1 июня отмечают Международный день защиты детей. Для маленьких уральцев подготовили ряд праздничных и развлекательных мероприятий.
Так, первого июня в 11.00 в городском парке культуры и отдыха пройдет праздничное мероприятие. В это же время аналогичные концерты пройдут по следующим адресам:
- Площадь «Батыр кыздар»;
- Парк Деркул;
- Амфитеатр в сквере им.Шолохова
- Актовый зал школы села Круглоозерное;
- По адресу: улицу им.Датова, 17;
- Площадь СОШ №49;
- Мкрн. Жана Орда 3/3;
- Комьюнити-центр «Болашақ» ул. Верхняя көшесі, 11;
- Сквер по улице Монкеулы;
- Ул.Молдагулова, 20;
- Детская площадка по улице Шоссейная в селе Желаево;
- Улица Актамберди жырау, 20;
- Сквер «Здоровье» в районе Мясокомбинат;
- Улица Айткулова, 60;
- Проспект Абая, 121;
- Улица Ихсанова, 73/1;
Еще ряд мероприятий пройдут 1 июня в 14:00.
- Городской парк культуры и отдыха - «Алақай жаз» праздничное мероприятие и акция «Мен өмірді таңдаймын»;
- Карева, 47 - «Кітап арқылы алғашқы сырлы әлем» мероприятие под открытым небом;
- Северо-Восток-2 - «Балалардың күлкісі – көркі, сәні әлемнің» праздничный ВabyLife;
- Проспект Назарбаева, 184 - «Музей әлеміне саяхат»;
- Аманжолова, 120 - «Бояулар әлеміне саяхат» конкурс по рисованию на асфальте;
- Нурпеисова, 17 - спектакль «Необычные приключения Фунтика и его друзей»;
- Зал Amanat, улица Ж.Молдагалиева,19 - спектакль «Жалқаудың жыры»;
- 5 мкрн, 18 - постановка «Қожа мен спорт»;
- В 15:00 по адресу поселок Зачаганск, улица Камбар батыра, 17 пройдет постановка «Менің атым Қожа»;
- В 18:30 на Площади первого президента пройдет праздничное мероприятие «Балалық шақ-балғым шақ»;
- В 20:00 на Площади первого президента маленьким уральцам покажут мультфильм под открытым небом;
- В 20:00 в сквере Монкеулы так же запланировано праздничное мероприятие.