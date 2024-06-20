Сегодня, 20 июня, в Казахстане вступил в силу запрет на ввоз, изготовление и продажу электронных сигарет. Теперь за их оборот ввели уголовную ответственность.

за продажу – штраф до 200 МРП, либо общественные работы до 200 часов, либо арест до 50 суток;

за ввоз и распространение – штраф до 2000 МРП, либо общественные работы сроком до 600 часов, либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет;

за те же деяния, совершённые преступной группой, или в особо крупном размере, или неоднократно, – штраф в размере до 5 тысяч МРП, либо общественные работы до 1200 часов, либо до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Согласно новому закону запрещено рекламировать товары с использованием элементов товарного знака и названия некурительных табачных изделий и вейпов.



