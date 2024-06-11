На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели ход ремонтно-восстановительных работ в регионах, пострадавших от паводка. О ситуации на текущий момент доложил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

В Казахстане в результате паводков признаны пострадавшими 18 005 объектов недвижимости. Результаты обследования имеются по 17 295 из них. Прирост оформленных заключений за неделю составил 1 375. Запланировано строительство 2 245 объектов, приобретение 5 235 домов и квартир на рынке недвижимости, ремонт 9 819 жилищ.

Как доложил Канат Шарлапаев, после принятия поправок в правила предоставления жилищ гражданам, потерявшим его в результате ЧС, количество жилья в ЗКО выросло с 4 042 до 6 061.

На сегодняшний день в стране начато строительство 1 828 домов, что составляет 81%. При этом низкие темпы и мобилизация имеют место в ЗКО и Акмолинской области. В Актюбинской области и ЗКО до сих пор остаются под водой 2 122 дома. Несмотря на отсутствие заключений техобследования, принимаются меры по строительству и приобретению жилья для собственников.

Для казахстанцев, чья недвижимость признана непригодной, приобретено 1 943 объекта. На сегодняшний день выплаты получили собственники 1 772 домов. Ситуационный центр и Центр развития трудовых ресурсов на всех этапах мониторят процесс приема и обработки заявлений от граждан через eGov и АИС «Социальная помощь». В каждом регионе на площадках массового строительства размещены 52 камеры с круглосуточным онлайн доступом. В ближайшую неделю дополнительно будут подключены шесть камер в Актюбинской области.

Глава правительства положительно оценил ремонтные и строительные работы в Северо-Казахстанской области, где 53 семьям были вручены ключи от новых домов.

При этом премьер-министр подчеркнул, что другие регионы пока не набрали нужный темп.

– На прошлой неделе я посетил Северо-Казахстанскую область. Там неплохие темпы ремонтных и строительных работ. Другие регионы пока не набрали нужный темп. Еще раз напомню – лето короткое, надо всё успеть сделать в установленные сроки. Причем – качественно. К сожалению, в работе местных органов власти отмечается инертность, нерешительность, слабая организация. Особенно надо активизироваться Западно-Казахстанской и Атырауской областям. Никаких срывов сроков быть не должно. При этом для нас важны не только сроки, но и качество проводимых работ. На это нужно обратить особое внимание, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Кроме того, даны поручения по приведению территории в регионах в соответствующий вид. Так, для борьбы с паводком во многих регионах сделаны насыпи из земли, глины, использованы мешки с песком. Акиматам поручили убрать и утилизировать мешкотару, чтобы они не наносили вред экологии.