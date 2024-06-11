— Наталья, расскажите, с какими проблемами к Вам обращаются люди чаще всего?

— Мое направление — это работа с травмами, соответственно, ко мне обращаются люди, пережившие сложные жизненные ситуации. Зачастую, травмы, полученные в детстве или подростковом возрасте. Это, как правило, люди из семей, где один или оба родителей страдали зависимостью (алкоголизм, наркомания или игромания). Нельзя сказать, что эти семьи были неблагополучными, они вполне могли быть успешными в социуме. В результате воспитания в деструктивных семьях, во взрослом возрасте могут проявиться панические атаки, неуверенность в себе, проблемы с самооценкой, тревожность, депрессии, постоянное чувство вины или стыда, страха осуждения и другое. Также я работаю с людьми, у которых есть лишний вес. У каждого психолога свой список. Обращаются с проблемами в отношениях, когда есть абьюз между мужчиной и женщиной, сложные отношения с детьми и родителями.

— Насколько сложно работать с людьми, которые находятся в депрессивном состоянии?

— Когда у людей депрессивное состояние, работа делится между психотерапевтом и психологом. Если я наблюдаю такое состояние, то прошу клиента пройти тестирование и уже на основании этого определяю степень депрессии. Иногда прошу обратиться к психотерапевту, вдруг у него что-то со здоровьем. Бывает, при повышенном билирубине, или при проблемах с печенью или щитовидкой возникает депрессия. Также депрессия может возникнуть при нарушенном кровообращении. Здесь необходима помощь врачей. Я работаю с точки зрения психологии. С депрессией сложно работать, там нужна медикаментозная поддержка или помощь специалистов при проблемах со здоровьем. В общем, работа достаточно долгая.

— Как часто к Вам обращаются агрессивные люди? Может быть, обращаются их родные и близкие?

— Обращаются как люди, которые не могут справиться с агрессией, так и их родственники и супруги. Это достаточно частый запрос. Общество склонно к нарциссизму и агрессивных людей много. Агрессия от партнера и родителей бывает достаточно частой. Я бы сказала встречается в 80% запросах. Нужно разбирать каждую ситуацию отдельно, если речь идёт об агрессии родственников, то необходимо смотреть с кем человек живёт. Возможно, с каким-то нарушенным человеком (зависимым, психопатом и так далее). Возможно, причина агрессии — заболевание. Например, проблемы с печенью, нарушение мозгового кровообращения и другое. В любом случае, если Вы столкнулись со своей повышенной агрессией или с агрессией близкого человека — это повод обратиться к врачам и психологу.

— С чем связана их агрессия? Сейчас в обществе принято во всем винить интернет и телефон. А так ли это? Действительно ли поток информации, в большинстве своем негативной, может повлиять на состояние человека? Почему одним до нее как «до лампочки», а другие воспринимают все близко к сердцу?

— Очень глубокая проблема в обществе «во всем виноват телефон». Давайте возьмем пример ссоры между родителями и ребёнком, в результате которой ребенок испытывает болезненные переживания. Чаще всего в семьях не принято говорить про эмоции, и ребёнок не знает, как их прожить, и чтобы уменьшить боль он убегает вниманием в телефон, который заглушает боль и переживания. Здесь формируется зависимость от телефона. Это трагедия для всего общества.

По поводу того, что поток информации может негативно повлиять на человека, то здесь однозначно так и есть. Человек слушает какую-то информацию 24/7. Естественно, он начинает погружаться в неё и путает реальность. Если человек чувствительный, нужно делать детокс от негативной информации. Нам нужны ресурсы для того, чтобы полноценно жить, нет смысла тратить энергию на переработку негативной информации. На некоторые вещи мы просто не можем спокойно реагировать. У каждого человека психика устроена по-разному, и свой жизненный опыт и набор травм.

— Как побороть депрессию? Агрессию? Может быть есть универсальная «пилюля»? Есть ли «звоночки», на которые стоит обратить внимание родным и близким, чтобы не запустить состояние у начинающейся депрессии/агрессии?

— С депрессией шутить нельзя, человек может сделать вывод, что он никчемный. Даже может наложить на себя руки. Это сложное заболевание, которое требует лечения. Это то же самое, когда у человека болят зубы. Он же не будет ждать, пока они все выпадут. В психике происходят изменения, с которыми шутить нельзя. Тоже самое, когда у человека есть агрессия. Мы можем сами справиться и потом хвалиться, но не всегда это правильно. Ведь после могут начаться панические атаки. Самолечением заниматься нельзя, для этого есть специалисты. С депрессией вообще в первую очередь нужно обращаться к психиатру, психотерапевту или психологу. Стадии депрессии могут быть разными, к примеру, человек может жаловаться на плохое настроение, ему ничего не хочется делать, ему не хочется путешествовать и так далее. Если он что-то любил, ему перестало это нравиться. Стал тише, менее общительный, более задумчивый. Хочу сказать депрессию не всегда видно, потому что человек в социуме может быть достаточно активный. Он может ни о чем не говорить, возможно, он сам не понимает, что находится в таком состоянии. Вот утром встал, а ему не хочется идти на работу. Он себя заставляет, выходит, работает и улыбается. У меня была депрессия и я долго с ней работала. Было нарушено кровообращение головного мозга. И когда своим знакомым, друзьям и родителям, я сказала, что у меня депрессия и она была около пяти лет моей жизни, мне никто практически не верил и говорил, что такого быть не может. Я очень весёлый человек, и бывает, что человек в депрессии, такой же, как и до нее. Непонятно, что с ним происходит. Но когда есть клиническая депрессия, он может лежать и не вставать, и каждое движение может приносить ему боль до слёз. Нужно разговаривать с человеком и спрашивать, как и чем ему можно помочь. И срочно идти к психологу или психотерапевту.

— Уральск граничит с Россией, и немало релокантов обосновались у нас, впрочем, и в Алматы их тоже немало. Расскажите, есть ли среди обратившихся к вам клиентов уехавшие от войны? Насколько сложно работать с такими людьми? Отличается ли их состояние от местных посетителей? Мы встречали ситуации, когда из-за войны между РФ и Украиной родственники, друзья, знакомые перестали поддерживать связь друг с другом. Были ли люди с такими запросами у Вас?

— У меня есть клиенты, которые приехали из Российской Федерации. Но они не приходили с запросом, что им тяжело из-за переезда. Есть среди них те, кто поссорился с родственниками. Но в основном люди приходят к выводу, что родственники дороже и нет смысла поднимать тему войны. И просто не обсуждают её. Кто-то вовсе отказался от общения с родственниками, когда их взгляды не совпадают.

— Как повлияла война между Россией и Украиной на местное население? Отразилось ли это на наших людях? Были ли обращения из-за этого к вам? Например, с переживаниями что и в Казахстане может начаться война, или казахстанцы станут жить хуже из-за введенных санкций (невозможность поехать куда-то, получить лечение и так далее)?