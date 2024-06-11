Официального представления начальника департамента КНБ по ЗКО не было, тем не менее на сайте комитета руководителем ведомства значится Валениязов Бахытжан Сырымович, тогда как месяц назад эту должность занимал Еркин Хабиев.



А буквально неделю назад первым заместителем начальника областного департамента полиции был Акшауов Болатбек Искакович, который до этого занимал аналогичную должность в ДП Мангистауской области.

Напомним, в середине мая в Мангистауской области произошли кадровые перестановки. 16 мая президент освободил от должности акима области Нурлана Ногаева (позже на эту должность был назначен Нурдаулет Килыбай), также сменились прокурор, начальник департамента полиции и ДКНБ по Мангистауской области.