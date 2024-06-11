Согласно данным Sport Pulse, ссылающимся на испанское издание AS, мадридский футбольный клуб «Реал» рассчитывает на огромные доходы благодаря трансферу французского форварда Килиана Мбаппе. Ожидается, что «сливочные» заработают более 500 миллионов евро за счёт продаж игровых футболок Мбаппе, сувенирной продукции с его изображением, новых спонсорских контрактов, а также использования имиджевых прав звёздного игрока.

Напомним, что этим летом 23-летний Мбаппе перешёл в мадридский клуб на правах свободного агента после истечения его контракта с «Пари Сен-Жермен». С «Реалом» он подписал пятилетний контракт, в котором предусмотрена сумма отступных в размере 1 миллиарда евро.

Таким образом, руководство «королевского клуба» видит в приходе Мбаппе не только важное усиление состава, но и значительные финансовые перспективы.