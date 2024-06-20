В министерстве труда и социальной защиты РК сообщили, что с начала года из бюджета страны выплачено пенсий на один триллион 549,3 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 487,5 миллиарда тенге, солидарной пенсии – 1 триллион 61,8 миллиарда тенге.

— По состоянию на 1 июня 2024 года численность пенсионеров составляет 2 миллиона 383 тысячи человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 июня 2024 года составил 132 401 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 697 тенге, базовой пенсии – 42 704 тенге, — сказано в сообщении.

В минтруда напомнили, что с первого июля 2018 государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

То есть, если ваш стаж в системе 10 лет или меньше, или если стажа вообще нет, то базовая пенсия будет 65% от прожиточного минимума. За каждый год сверх десяти лет добавляют по 2%. Например, если отработали 20 лет, то пенсия будет 85% от прожиточного минимума. А если стаж 30 лет и больше, то пенсия достигнет максимума — 105% от прожиточного минимума.

Если в пенсионный фонд в течение месяца делали несколько взносов, это засчитывается как один месяц стажа. Так что чем стабильнее и больше платишь взносы, тем выше базовая пенсия будет, когда выйдешь на пенсию, отмечают в минтруда.

Также важно помнить, что размер пенсии по возрасту зависит от стажа на начало 1998 года — должно быть хотя бы полгода, и от того, сколько в среднем человек зарабатывал перед пенсией.