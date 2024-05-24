По данным пресс-службы ЕНПФ, на первое мая этого года на индивидуальных и условных счетах вкладчиков накоплено 19 триллионов тенге. За год пенсионные накопления выросли более чем на

3,3 триллиона тенге. Только за 4 месяца с начала года их прирост составил порядка 1,12

триллиона тенге.

– Пенсионные накопления, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ),

составили на 1 мая 2024 года более 18,3 триллиона тенге. Сумма пенсионных накоплений за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) - порядка 599 миллиардов тенге. Наибольший прирост за год показали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), которые составили порядка 6 миллиардов тенге, - сообщили в ЕНПФ.

С 1 января 2024 года на пенсионные счета вкладчиков (получателей) поступают дополнительные средства – обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). За 4 месяца сумма пенсионных накоплений за счет ОПВР составила более 57,9 миллиарда тенге.

В ЕНПФ также отметили, что сумма средней ежемесячной выплаты по графику (в связи с

достижением пенсионного возраста) составила 33 858 тенге, а максимальная сумма ежемесячной

выплаты – 945 752 тенге. Напомним, за этот же период прошлого года средняя сумма ежемесячной

выплаты по графику из ЕНПФ составила 32 090 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты

– 742 692 тенге.