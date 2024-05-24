В редакцию «МГ» обратился житель села Подстепное Теректинского района Мирас Мулдагалиев, который рассказал, что после паводка его дом по адресу: Саламатова, 37, признали аварийным и даже подготовили под снос, но затем неожиданно поменяли решение, теперь в нем намерены сделать ремонт.

— Изначально нам дали заключение, что дом в аварийном состоянии и рекомендовали его снести. Все документально оформлено. Приходили с местного и районного акиматов, все смотрели здесь. Во время паводка двери и технику я вынес из дома. Вчера пришли и говорят, что двери у меня чистые, ну потому что я снял их. Потрогайте! Они все рассыхаются от влажности. Под обоями отваливается штукатурка. Есть сырость, тараканы, всё здесь есть. Другой возможности у нас нет, единственный кормилец в семье это я. От государства получили только единовременную компенсацию. Мне говорили снимать квартиру, но на мою зарплату это нереально сделать. Жена сидит с детьми, самой младшей дочке всего восемь месяцев. Все деньги уйдут на аренду жилья. Я сам работаю в колледже, во время паводка помогал всем, а жену с детьми отправил к родственникам. Сам жил в эвакуационном пункте. Вода стояла три дня, потом ушла, — рассказал Мирас Мулдагалиев, у которого четверо детей.

Мужчина говорит, что не представляет, как сделать ремонт с такими трещинами и требует снести его.

— Вчера приезжали геодезисты и снимали замеры для сноса. Потом сделали портал, подняли газовую трубу. Эти работы обошлись акимату в 400 тысяч тенге, чтобы большегрузная техника могла заехать во двор для сноса дома. В конце концов сказали, что теперь сносить не будут, а только отремонтируют. В этой сырости жить невозможно, дети до сих пор болеют. Ночью включаем печку, без этого никак. Отопительная система тоже вышла из строя, каждый день прочищаю, если этого не делать, не будет тяги. Кухонный гарнитур и ковры пришли в негодность. Мне скрывать нечего, посмотрите, дом весь сырой и мы с четырьмя детьми спим здесь. Каждый день мы расстилаем постель, за ночь она становится влажной и потом весь день просушиваем её на солнце, — пояснил сельчанин.

К слову, во дворе имеется еще один новый недостроенный дом, который, по словам Мираса Мулдагалиева, строит его младший брат для себя и мамы. Документов на недостроенный ещё дом не имеется.

Компания, которая проводила техническое обследование этого дома, ТОО «Premium Group Kz». Руководитель, и по совместительству специалист компании Абат Калиев объяснил, что по заключению технического обследования дом признан аварийным. Однако по его словам, решение о сносе или ремонте принимает комиссия, которая помимо заключения техобследования самостоятельно визуально проводит проверку помещений. И видимо, именно комиссия пришла к мнению о возможности провести ремонт в доме.

Также говорит и аким села Подстепное Мейрбек Султанов. По его словам, все решает комиссия и те, кто проводит техническое обследование. Почему дом сначала признали аварийным, а затем решили сделать там ремонт, аким не знает и попросил обратиться к курирующему заместителю района по этому вопросу.

— Я ситуацией владею, но на этот вопрос ответить не могу. Как можно признать дом аварийным, а потом отправить на ремонт. Такой ситуации нет, кажется. Где доказательства, где документы этих решений, чтобы посмотреть. Акимат не может исключить из списков, — сказал он.

Аким Теректинского района Алия Муханбетжанова пояснила, что решение по этому дому приняли ранее, в доме должны сделать ремонт.

— Принимает решение специальная комиссия. Когда была вода, улицу Саламатова затопило не сильно. Что поделаешь, все просушивают свое затопленное жилье. Решения принимаются только по результатам технического обследования , — прокомментировала ситуацию Алия Муханбетжанова. Мирас Мулдагалиев Мейрбек Султанов

