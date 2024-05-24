16 мая началось основное ЕНТ 2024 года, для шести областей, которые пострадали от паводка тестирование продлили с 5 до 12 июля. Об этом сообщили в национальном центре тестирования. В нашей области заявление на участие в тестировании подали 6 381 человек. Всем абитуриентам даются две попытки на сдачу ЕНТ и участие в конкурсе грантов с наилучшим результатом.

По области заявления подали около 186 тысяч абитуриентов, с учетом двух попыток принято 342 тысячи заявлений. Из них 75% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 24,9% – на русском, 229 человек – на английском языке. При подаче заявлений ученики сами выбрали дату, время и пункт тестирования.

— Для подготовки абитуриентов к основному ЕНТ ранее был внедрен индивидуальный тематический анализ по каждому предмету. То есть, после каждого ЕНТ (январь, март) у выпускников есть возможность подтянуть слабые темы. Кроме того, после сдачи первой попытки у них также будет время улучшить свою подготовку ко второму тестированию. Еще одна возможность – доступ к пробному онлайн-тестированию. Продолжаются бесплатные онлайн-уроки, организованные совместно с образовательными центрами. А на сайте НЦТ в начале учебного года были опубликованы: список учебников и план теста, по которым составлялись задания; список 100 исторических дат по предметам «История Казахстана» и «Всемирная история»; список терминов по «Информатике»; список литературных произведений по «Казахской литературе» и «Русской литературе». Таким образом, абитуриенты могут улучшить подготовку к ЕНТ, - отметил директор Национального центра тестирования Болатбек Абдрасилов.

В МНВО РК отметили, что при запуске на тестирование используются металлоискатели. Это необходимо как для обеспечения безопасности абитуриентов, так и для пресечения нарушения правил и проноса запрещенных предметов. Также при тестировании используются устройства, подавляющие сигналы мобильной и радиоэлектронной связи. После завершения ЕНТ будет проводится анализ видеозаписей. В случае обнаружения использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты поступающего будут аннулированы.