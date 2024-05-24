Из каких стран чаще всего возвращаются казахи на историческую Родину

По данным министерства труда и соцзащиты населения РК, на 1 мая 2024 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 5 926 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 миллион 134 тысячи этнических казахов.

Более половины кандасов (50,3%), прибывших в Казахстан с начала этого года, являются выходцами из КНР, 33,4% – из Узбекистана, 6,4% – из Туркменистана, 5,2% – из Монголии, 3,4% – из России и 1,3% – из других стран.

– По состоянию на 1 мая, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 58,9%, несовершеннолетние 31,6% и пенсионеры 9,5%. Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17% имеют высшее образование, 22,6% среднее специальное образование, 55,1% общее среднее образование и 5,3% не имеют образования, - говорится в сообщении министерства.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики. Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Кандасам, расселяющимся в этих регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тысяч тенге) на главу и каждого члена семьи. На найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тысяч тенге).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 1246 кандасам. В частности, 401 человек был трудоустроен на постоянную работу.

В ведомстве отметили, что с 2023 года в пилотном режиме реализуется механизм присвоения статуса кандаса по принципу «одного окна» через посольства Казахстана. Можно решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодняшний день в новом формате принято 8 326 заявлений от этнических казахов.