В редакцию «МГ» обратились жители дома №16 по улицы Женис, расположенного в посёлке Таскала. Они рассказали, что их дом сдали в эксплуатацию в 2019 году. Трёхэтажку построили, как арендное жильё для социально-уязвимых слоев населения. Там проживают в основном многодетные семьи и инвалиды. Застройщиком выступала компания «Альтаир».

По словам жильцов, в доме проблемы с канализацией, на протяжении пяти лет они дышат запахами от переполненного септика. Часто собирают деньги на его откачку. Фекалиями топит придомовую территорию и квартиры на первом этаже. Невыносимый запах они чувствуют круглогодично. Рассказывают, что в квартирах появилась сырость, а дети не могут выйти на прогулку даже летом.

— Все жильцы платят за аренду ежемесячно. У каждого сумма разная, кто-то восемь тысяч тенге, кто-то 11 тысяч тенге. Дом на балансе ЖКХ. Проблема в том, что при строительстве установили маленькое кольцо для септика. Оно не рассчитано на такое количество жильцов. И каждую неделю нас топит. Фекалии выливаются из унитазов в квартирах на первых этажах. Представляете? Мы так живём пятый год. Дышать нечем. У меня двое маленьких детей. Обращались и к акиму, и к начальнику ЖКХ. Все кормят обещаниями, но проблема остается, её не решают, — рассказала жительница дома Акбота Саконова.

Назгуль Бахитова тоже живёт в этом доме, но на втором этаже.

— Нашу квартиру не топит, но запах стоит невозможный. Не откроешь даже форточки, чтобы проветрить квартиру в такую жару. Детей не отпустишь на улицу, там образуются целые лужи из канализационных стоков, — отметила Назгуль Бахитова.

Руководитель Таскалинского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нурбол Белгин пояснил, что проблема у этого дома есть. Септик переполняется почти каждую неделю, но по правилам использования арендного жилья, владельцы квартир сами собирают деньги и выкачивают канализационные стоки. Центрального водоотведения в районе нет, соответственно его нет и в трёхэтажном многоквартирном доме.

— После строительства этот дом передали на баланс ЖКХ. Там имеется септик объёмом 50 кубометров. И он переполняется очень часто. В данный момент мы объявили конкурс на портале государственных закупок на полное очищение емкости септика, так как канализация каждый раз забивается твердо-бытовыми отходами. Также сотрудники отдела выезжали для устранения засоров канализационных труб, находящихся в подвале этого дома. Нужно быть ответственнее. Стараемся всегда помочь им, но многое зависит от самих владельцев квартир, — отметил он.

Нурбол Белгин сказал, чтобы установить в доме септик большей емкостью, жильцам необходимо оставить заявление в ЖКХ. Будет направлена бюджетная заявка в отдел экономики района.

Фотографии предоставлены жителями дома