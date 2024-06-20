В пресс-службе суда №2 города Уральска сообщили, что к ним обратился мужчина, он попросил расторгнуть договор купли-продажи, взыскать сумму неустойки и морального вреда с ТОО «Eurasia Motor Uralsk».

По словам мужчины, в ноябре 2022 года он купил у них машину Exeed LX за 17 210 000 тенге. На момент покупки авто никаких видимых дефектов не было, но после эксплуатации появились неисправности коробки передач. Тогда хозяин машины обратился в сервисный центр и проблему устранили. Но через несколько дней при плановой замене масла ответчик заметил скрытый дефект в автоматической коробке передач.

— При первоначальном обращении в сервисный центр истцу ненадлежащим образом оказаны услуги, диагностика автомашины не произведена, дефект в технически сложной детали автомобиля, а именно в АКПП, ответчиком выявлен не был. В связи, с чем истец направил ответчику заявление о расторжении договора и возврата суммы. В ходе судебного разбирательства суд установил, что неисполнение договора в оговоренные сроки ответчиком, повлекло для истца потерю денежных средств, — сказано в сообщении.

В суде добавили, что согласно части 5 статьи 403 ГК предусмотрено, что если основанием для расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

Решением суда иск был удовлетворен частично. Договор купли-продажи расторгнут, взыскано 17 210 000 тенге и неустойка 193 082 с ТОО «Eurasia Motor Uralsk» в пользу истца, а также моральный компенсация в размере 100 000 тенге. В части взыскания морального вреда в размере 900 000 тенге отказано.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.