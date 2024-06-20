Исполняющая обязанности руководителя управления образования ЗКО Аяжан Жунусова рассказала, что в этом году организация свободного времени в летний период охватила 106 тысяч учащихся 1-10 классов. Большинство детей отдыхают в школьных лагерях, и с этого года во всех школах также организованы этнолагеря.

— По области запланировано 100% охватить летним отдыхом детей из числа социально не защищенных слоев, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей. 94% детей с ограниченными возможностями, детей с девиантным поведением состоящих на учете в полиции 98,2%. Запланировано, что 109 494 ученика будут охвачены туристическим, творческим или интеллектуальным трудом. Особое внимание будет обращено на создание благоприятного и безопасного отдыха детей, — рассказала и.о руководителя управления образования ЗКО.

Аяжан Жунусова добавила, что в рамках программы развития и поддержки интеллектуальных и творческих способностей общественный фонд «Қазақстан халқына» отправил 829 одаренных сельских учеников 5-8 классов в летние лагеря Уральска.

Так, лагерь «Самал» 17 июня принял 63 ребенка, лагерь «Дарын» 19 июня принял 69 детей, а лагерь «Атамекен» ожидает 175 учеников 22 июня.



По информации управления образования ЗКО, всего от весеннего паводка пострадало 2 266 детей. Из них 343 ребенка в апреле и мае были отправлены в оздоровительные лагеря других регионов страны. Остальные пострадавшие дети также будут направлены в летние районные, городские и школьные лагеря, а также на экскурсии в другие города. Кроме того, для них разработаны туристические маршруты, по которым в июле и августе они отправятся по историческим местам нашей республики.



